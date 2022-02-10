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衛生紙之亂又來？好市多架上遭掃空 網：上次的都還沒用完

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友表示他在美式大賣場看到衛生紙架上空空如也只剩餐巾紙，感嘆衛生紙之亂是不是又要來了？圖擷自Costco好市多商品經驗老實說
一名網友表示他在美式大賣場看到衛生紙架上空空如也只剩餐巾紙，感嘆衛生紙之亂是不是又要來了？圖擷自Costco好市多商品經驗老實說

最近原物料大漲，相信民眾都有感，最近就有一名網友表示他在美式大賣場看到衛生紙架上空空如也只剩餐巾紙，感嘆衛生紙之亂是不是又要來了？網：「上次衛生紙之亂的還沒用完」。

原PO在Costco好市多商品經驗老實說分享，他在好市多中和店看到其他人購物車都裝好幾袋衛生紙，果不其然架上衛生紙空空如也，「看來衛生紙之亂第二季要上映了！」

網友紛紛留言，「月底要漲價了啊！新聞報導了」、「漲價前後一袋是差多少錢呢？真的需要買整車嗎？」、「好市多會員缺這幾十塊？」、「給你搶10袋好了，一袋省20元，10袋省200元，一年才能用完，家裡的空間要被衛生紙佔用這麼久」、「漲價後再輕鬆買，不會因為那十幾元就財富自由」。

也有網友留言，「老實說上次衛生紙之亂的還沒用完」、「賣衛生紙的又不是只有好市多」、「買那麼多要幹嘛？用的完嗎？」、「笑死，要嘛搶蛋要嘛搶衛生紙」、「洗風向製造混亂？之前搶的衛生紙不知道用完了嗎」、「掃什麼掃啦莫名其妙」、「不要一直發這種文就不會亂」、台灣為何老是這樣？好莫名其妙喔！」。

衛生紙 好市多

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