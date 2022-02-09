用筷子吃零食很做作？ 網：用手吃又髒又油

吃零食是許多人的生活小確幸，閒來無事拿一包開嗑，解饞又舒壓。一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，自己吃零食會用筷子夾著吃，避免碎屑弄髒手指，引起網友熱烈討論。

原PO表示，她在辦公室用筷子夾零食吃，被同事揶揄太過「做作」，讓她無奈喊冤：「用筷子不會沾手，不是很方便嗎？」

許多網友留言支持「用筷子吃零食」，「衛生又方便，用手拿又邊吃邊打字的人，鍵盤都很油」、「我們家吃薯條和洋芋片也是用筷子，不沾手真的很好」、「凡是會沾手的都可用筷子吃，例如：蛋糕、洋芋片、可樂果」、「蛋捲是捏碎用湯匙吃」、「病從口入，手是最髒的，現在病毒無所不在，盡量不要用手直接拿東西吃比較好」。

不過也有網友認為，「雖然用筷子就不用一直洗手，但用手拿著吃感覺比較好吃」、「我都直接撕一小角，用倒的在嘴巴」、「我都用男友的手」、「周邊的人都用手吃餅乾，沒看過有人真的用筷子吃」、「洗筷子跟洗手的差別，高興就好」。