阿嬤煮鳳梨驚呆網友 釣出民間各式奇葩料理

台灣有眾多的鳳梨品種，而民間也有各式各樣的「鳳梨食譜」。日前，一名女網友在「Dcard」PO文，分享阿嬤家的「鳳梨料理法」，引起網友熱烈討論。

原PO表示，阿嬤認為鳳梨要「煮過才好吃」，所以將買回來的鳳梨煮熟了，「基本上我自認很不挑食，所以還是吃掉了一些溫鳳梨，吃起來像淡味鳳梨罐頭。」她品嚐完溫熱鳳梨後，將煮熟的鳳梨冰到冰箱，「想說晚上至少可以吃冰涼的鳳梨」。

沒想到晚上時，阿嬤又將同一鍋鳳梨拿出來加熱，原PO無奈地表示，阿嬤認為熱熱吃，鳳梨才不會「咬舌頭」。

此篇鳳梨文一出，立刻引來多位網友分享自家的鳳梨吃法，「鳳梨一定要煮過我才敢吃，在煮的時候要加糖，這樣才會好吃」、「我們家用鳳梨煮素食小雞球，吃起來甜甜酸酸的，很讚」、「我家的鳳梨有時候會拿來加梅子一起煮」、「我家的鳳梨如果要煮都是加糖、加醬油去煮，然後冰冰箱，配飯、粥或單吃都不錯」。

不過也有人驚訝地表示，「第一次看到有人會把鳳梨拿來加熱」、「鳳梨我真的比較愛新鮮的」、「鳳梨沾鹽吃就不會咬舌頭，而且也不錯吃，這樣就不用煮了」。