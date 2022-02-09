「擦痕累累」竹北遠百停車場終於拆了 網樂：可以安心去逛了

遠百竹北店停車場被不少消費者抱怨車道設計不良，牆上滿是擦撞痕跡，有一名網友最近分享竹北店停車場遭拆除的照片，引發網友一片呼聲「太好了，可以安心去逛了」。

原PO在竹北遠百最新情報站分享兩張遠百竹北店停車場遭拆除的照片「大半夜的，拆牆嗎？」，照片中可看到停車場內的矮牆遭敲碎，旁邊也停了幾台工程車。

網友紛紛留言「終於聽見民意的聲音了！」、「終於喔」、「能改善就是一件好事」、「看來車道會寬敞一咪咪」、「矮牆敲掉就好轉多了，不錯有效率」、「有驚訝到遠百會這麼有誠意解決，很加分」、「唉唷唷，砍掉重練了」、「不管怎麼說，竹北遠百相當有誠意」、「哎呀！知名景點竹北の柱，最強的柱消失了嗎？」

遠百則證實，將針對停車場出口車道改善及增加標線畫製以增加辨識，除了在商場停車場一樓出口的大方柱貼好膠條，矮牆也會拆除，工程預計在2月12日完成，未來也會加派人手於停車場各樓層進行交管。

此外，遠百也說，除了商場停車場以外，未來莊敬北路右轉勝利二街的交通號誌也會研議做調整，目前將加派人力維持周邊交通順暢。