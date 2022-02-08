快訊

直播／今本土+26、無死亡！新增境外22例

管爺來了！文大新董事會揮別陰霾 頂大派、師範聯大派共治

男生不懂的美甲時尚？ 網：法式美甲被說像「指甲沒剪」

聯合新聞網 / 綜合報導
法式指甲是許多女性鍾愛的款式，被認為具有優雅、古典美的形象。圖／Ingimage
法式指甲是許多女性鍾愛的款式，被認為具有優雅、古典美的形象。圖／Ingimage

近年來美甲風氣盛行，凝膠指甲成為新興的時尚指標，做美甲更是許多年輕女性的生活小確幸。一名女網友在「Dcard」表示，她鍾愛「法式指甲」造型，但男性友人卻覺得此造型像是「指甲沒剪」，讓她大嘆：「直男們是真的看不懂法式美甲嗎？」

原PO分享，她最近要跟曖昧對象出去，所以想要做美甲，但她拿一款法式指甲造型給男性友人看時，卻得到「很像沒剪指甲」的評價，讓原PO不禁懷疑，男生是不是無法理解法式指甲的美感，她解釋道，「不想第一次約會，就被曖昧對象覺得自己沒剪指甲」，於是上網尋求眾人解惑。

此篇文一出，引來許多女網友留言分享，「我男朋友看不懂任何有線條元素的美甲造型，我這次做的有大理石紋理的造型，他說像指甲裂開」、「我上次做白底藍法式，我男友說像卡髒髒的東西在裡面」、「任何薑黃、芥末黃、咖啡色，他都說像便便；紅色系列就說大媽；「粉嫩色系說白花錢」、「我以前做灰色貓眼，被男友說像灰指甲」。

也有網友認為，男生不會注意指甲這種小細節，「妳自己喜歡就好啦，想那麼多幹嘛，直男對美甲怎麼會有感覺」、「理工直男會跟你說，指甲容易藏污納垢」、「老公說這個指甲根本沒有問題，就是沒有做過任何處理的意思」、「我是女生，我也看不懂，我覺得那一圈好沒有美感」。

Dcard 兩性關係 美甲

延伸閱讀

相差37歲奶孫戀屢遭批 62歲的她傳20年前雙人照片反擊

影／新娘差點燒了自己婚禮！攝影師神救援 網笑：新郎在幹嘛？

鄰居開家門就地「鋪報紙炒菜」 網傻眼：順便拜地基主？

指甲其實最好別剪？ 日媒曝正確作法：剪的反而傷指甲

相關新聞

男生不懂的美甲時尚？ 網：法式美甲被說像「指甲沒剪」

近年來美甲風氣盛行，凝膠指甲成為新興的時尚指標，做美甲更是許多年輕女性的生活小確幸。一名女網友在「Dcard」表示，她鍾愛「法式指甲」造型，但男性友人卻覺得此造型像是「指甲沒剪」，讓她大嘆：「直男們是真的看不懂法式美甲嗎？」

這家7-11告示牌強調「廁所很大」 網友搞笑：我在裡面打過羽球

許多人會在旅遊時到便利商店借廁所，近日就有一名網友分享，他在路邊看到7-11的牌子，上面寫著廁所很大還可以聽民歌，引起他好奇心，網友一看「像迷你型國道休息站」。

漢堡加上玉米後卻變「吃人怪獸」 網友嚇壞：被詛咒了嗎？

玉米是常見的食材，香甜滋味讓玉米和許多料理都能搭配，不過也有人認為玉米長得很像牙齒，因而感到難以下嚥。最近一位日本網友，就在製作美式食物時，發生了這個狀況。

她發現一招「快速測罩杯法」 D罩杯女網友實測：好神奇！

女孩們想量罩杯手邊卻沒工具？一名女子發現一招快速測量法，只需要伸出手就能估算自己的胸部「一根手指頭代表一個罩杯」，公開方式後，女網友紛紛嘗試...

他見「賓士LOGO下半圈翹起」超想按 內行人曝隱藏功能

汽車後方車身多會印有廠牌標誌，有網友直擊賓士汽車車身上的標誌特別不同，只見賓士標誌下半圈翹起，讓他直呼「想按下去」。其他網友則解答那是「倒車鏡頭」，可以讓駕駛方便確認後方景象。

北海道積雪腳踏車堆成「超大份剉冰」 網友見照嘴饞：想加糖水吃

天氣進入寒冬，許多日本地區在這時候都會下起大雪，特別像是北海道等氣候極端處，雪量更是相當驚人。最近有位日本網友，就貼出一張因為嚴重積雪而形成的照片，引起許多迴響。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。