男生不懂的美甲時尚？ 網：法式美甲被說像「指甲沒剪」

近年來美甲風氣盛行，凝膠指甲成為新興的時尚指標，做美甲更是許多年輕女性的生活小確幸。一名女網友在「Dcard」表示，她鍾愛「法式指甲」造型，但男性友人卻覺得此造型像是「指甲沒剪」，讓她大嘆：「直男們是真的看不懂法式美甲嗎？」

原PO分享，她最近要跟曖昧對象出去，所以想要做美甲，但她拿一款法式指甲造型給男性友人看時，卻得到「很像沒剪指甲」的評價，讓原PO不禁懷疑，男生是不是無法理解法式指甲的美感，她解釋道，「不想第一次約會，就被曖昧對象覺得自己沒剪指甲」，於是上網尋求眾人解惑。

此篇文一出，引來許多女網友留言分享，「我男朋友看不懂任何有線條元素的美甲造型，我這次做的有大理石紋理的造型，他說像指甲裂開」、「我上次做白底藍法式，我男友說像卡髒髒的東西在裡面」、「任何薑黃、芥末黃、咖啡色，他都說像便便；紅色系列就說大媽；「粉嫩色系說白花錢」、「我以前做灰色貓眼，被男友說像灰指甲」。

也有網友認為，男生不會注意指甲這種小細節，「妳自己喜歡就好啦，想那麼多幹嘛，直男對美甲怎麼會有感覺」、「理工直男會跟你說，指甲容易藏污納垢」、「老公說這個指甲根本沒有問題，就是沒有做過任何處理的意思」、「我是女生，我也看不懂，我覺得那一圈好沒有美感」。