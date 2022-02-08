這家7-11告示牌強調「廁所很大」 網友搞笑：我在裡面打過羽球

許多人會在旅遊時到便利商店借廁所，近日就有一名網友分享，他在路邊看到7-11的牌子，上面寫著廁所很大還可以聽民歌，引起他好奇心，網友一看「像迷你型國道休息站」。

原PO在爆廢公社公開版分享，他最近騎車環島時在台東發現四塊牌子，上面寫著「前方一公里」、「聽民歌」、「廁所很大」，廁所很大還寫兩次，讓他好奇這間廁所到底有多大？

網友馬上找出這間廁所的地點「這牌子絕對在台東」、「這應該是台東香蘭門市，和其他便利商店比起來真的很大啊！」、「香蘭門市那個廁所比我家還大」。

網友也搞笑表示「那家的廁所真的很大，我在那廁所打過羽毛球」、「蠻大的，能在裡面三對三鬥牛」、「除了大還有民歌可以聽」、「7-11只是廁所的一部分」、「大廁所，附設7-11啦」、「可能一邊上廁所一邊買東西吧！」、「還能聽到應景民歌唷，說真的廁所還算滿大的！」、「大到門口到馬桶騎車要兩分鐘」、「可以說像是迷你型國道休息站了」、「可以開萬人演唱會那種」。