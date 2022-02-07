她發現一招「快速測罩杯法」 D罩杯女網友實測：好神奇！

女孩們想量罩杯手邊卻沒工具？一名女子發現一招快速測量法，只需要伸出手就能估算自己的胸部「一根手指頭代表一個罩杯」，公開方式後，女網友紛紛嘗試，大呼「好神奇」。

該名女子在「Dcard」女孩版以「室友發明超準的手指頭量罩杯方法」為題發文表示，女室友發現未穿內衣時，上半身前傾45度角，以「食指～小拇指」並排，與身體呈現「垂直」角度，立在胸部下緣，一根手指頭代表一個罩杯，並附示意圖解說「兩根手指頭，B罩杯」，她的女室友們C～F罩杯使用此法量起來都有準，且誤差不超過一根手指頭，還能估量「大小奶」相差幾個罩杯。

一名女子發現一招快速測量法，只需要伸出手就能估算自己的胸部「一根手指頭代表一個罩杯」。 圖擷自 Dcard

不過，女子提醒，每人手指粗度不同會有點誤差，且大拇指不能量，「如果一隻手不夠量，可以兩手並排，這樣就有八根手指頭，能量到H罩杯」。但是室友們下圍都是34～36英吋，目前不確定32英吋以下或38英吋以上準不準。

女網友們紛紛實測，「我34D，瞬間衝到鏡子前看還真是4指，好神奇喔！」、「我差不多七指到八指，平常真的穿G或H」，但有人嘗試後出現誤差「可是我穿D用手指量F罩杯」，還有小胸女孩說，「我先去哭」、「連一根都沒」，其他人笑說「大家一定都邊看邊捧奶數手指」，內行人則透露「15年前去內衣店，阿姨們就是用這個方法抓大概尺碼了」。