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北海道積雪腳踏車堆成「超大份剉冰」 網友見照嘴饞：想加糖水吃

聯合新聞網 / 綜合報導
北海道雪量驚人，使得腳踏車上出現如小山般的積雪。圖擷取自twitter
北海道雪量驚人，使得腳踏車上出現如小山般的積雪。圖擷取自twitter

天氣進入寒冬，許多日本地區在這時候都會下起大雪，特別像是北海道等氣候極端處，雪量更是相當驚人。最近有位日本網友，就貼出一張因為嚴重積雪而形成的照片，引起許多迴響。

日本twitter網友「ichiichi1206」最近分享一張他在北海道札幌拍攝的照片，畫面中有幾台腳踏車，然而無論是腳踏車的座位，還是前方的購物籃，都已經堆了如小山丘般的滿滿積雪。

這誇張的雪量，讓ichiichi1206忍不住發文寫道「已經看不懂這個腳踏車的籃子是怎樣了」。由於看起來有點像是超大份的白飯和剉冰一樣，他還乾脆做了一盤泡菜炒豬肉放在一起合照，讓畫面顯得像是點了份白飯超多的定食一樣。

網友打趣地把雪當成超大碗白飯，弄了盤泡菜炒豬肉和雪合照。圖擷取自twitter
網友打趣地把雪當成超大碗白飯，弄了盤泡菜炒豬肉和雪合照。圖擷取自twitter

其他網友也紛紛表示「積雪太誇張啦」、「看起來好像二郎系的拉麵」、「真的太像剉冰了」、「好想加點糖水來吃」、「那種民間故事漫畫裡的丼飯就長這樣」、「也很像是一座鹽山」、「吃不完啦」、「你想堆個雪人嗎」、「全天然不加防腐劑」、「已經成了一種藝術」。

腳踏車 日本 北海道 暴雪

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