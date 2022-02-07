他見「賓士LOGO下半圈翹起」超想按 內行人曝隱藏功能

汽車後方車身多會印有廠牌標誌，有網友直擊賓士汽車車身上的標誌特別不同，只見賓士標誌下半圈翹起，讓他直呼「想按下去」。其他網友則解答那是「倒車鏡頭」，可以讓駕駛方便確認後方景象。

一名網友在臉書社團爆廢公社二館貼出一張照片，可見一台賓士汽車車身上的標誌「下半圈翹起來」，他打趣直呼「這應該是有什麼新功能？想給他按下去，手不知不覺的伸了出來」。

其他網友紛紛留言「之前也看到還想去告訴車主你後面蓋子沒蓋」、「加油孔？」、「007新車，裡面藏有飛彈發射孔」、「鑰匙孔」、「等等裡面會有一隻手伸出來求救」、「我昨天看到一台也這樣，好想給他按下去」、「想知道按下去後的價錢」、「壓下去天弓三型飛彈就可以發射了」。

許多網友留言解答「倒車顯影，現在很多車都是這樣做」、「倒車影像鏡頭」、「廠徽隱藏式倒車顯影」、「後環景的鏡頭，車子的雷達做動環景就會自動啟動」、「倒車時蓋子會打開，時速過20，大概15到20秒會關閉」。