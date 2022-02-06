抽中大獎「Dyson電風扇」 他興奮拆開見真身崩潰網全笑翻
新春晚會最令人期待當然是抽獎環節，不過台灣有網民就分享日前公司「尾牙」（年終晚會）的趣事，其中1名男同事幸運地抽中大獎，禮物外型似足「Dyson電風扇」，令他非常興奮，但一拆開包裝即傻眼，其他員工看到都當場爆笑。
台灣女網民在facebook群組「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，指日前公司尾牙結束後，就到了交換禮物活動，主題是「好市多可以買到的東西」。當時有位男同事抽中主管準備的禮物，看禮物包裝還以為是Dyson電風扇，結果打開一看竟然是1罐奶粉及1串獨立包裝的kit-kat巧克力，當下全場爆笑。樓主也忍不住驚喜表示「這外觀真的做得太像了吧！到底哪來的idea（概念）啦！超佩服！」。
照片一出即引熱議，至今逾3.4萬人讚好，近千則留言，不少人都大讚「超有創意」，笑言「了解到包裝的重要性」、「我學到一招了」，又指「想看男同事當下表情」。樓主事後補充指，主管從抽獎階段已開始在鋪陳，問大家「二手Dyson算嗎」，原來就是為了這一刻。
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文章授權轉載自《香港01》
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