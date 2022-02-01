「銀鋅鈉氟」賀新年！神人寫春聯讓4千人跪了：等我翻開課本

新年到，家家戶戶都為家門貼上新春聯，為新年增添喜氣，但虎年行大運實在不夠看！近日，有網友就分享一幅由「神秘符號」組成的春聯，上面寫滿「Ag、Zn、Na...」等英文字母，最後終於釣出神人解密！

這位網友在爆廢公社公開版PO文發問「有哪位師爺大大可翻譯這寫的是啥？」只見照片中，一道門前貼著普通的春聯，但春聯上的字卻一點也不普通，中間貼著大大的「F」，上聯寫著「Ag、Zn、Na、F、Ga、Hf、Mg」，下聯寫著「Re、Sg、Tc、Au、As、Sc、Ti」，最後的橫批則寫「Ｆ-CL-CHO-CHO」，但卻讓人看了一頭霧水。

照片曝光後，眼尖網友就直指這是「化學元素週期表」，更有神人拿出高中化學課本開始「解碼」，最後這串神秘春聯也被解開了「上聯『Ag銀、Zn鋅、Na鈉、F氟、Ga鎵、Hf鉿、Mg鎂』，諧音『迎新納福家和美』；下聯『Re錸、Sg𨭎、Tc鎝、Au金、As砷、Sc鈧、Ti鈦」，諧音為『來喜得金身康泰』；橫批則為『F氟、cl氯、CHO醛、CHO醛」，諧音指『福祿雙全』」。

神秘符號解開後令所有網友直接跪了，但創意滿點也讓網友笑稱「財神爺還要先懂理化科才能進門」、「國中生看到這個都不敢進去領紅包了」、「這家是化學老師家嗎？」、「等我翻開課本」、「小心進門被溶解！」，最後也有網友發現原來這幅元素週期表貼文早在2019年就曝光，近日迎新春再度又被網友翻出引發討論。