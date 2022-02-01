過年狂催產…長輩問「林志玲都生了，妳呢？」 網友一句話神反擊

自2019年林志玲與小7歲的日本團體放浪兄弟成員AKIRA（黑澤良平）結婚後，一舉一動都備受關注。林志玲在除夕貼出一家三口牽手照，宣布升格人母的消息，歡喜迎接牛年寶寶，今年47歲的她無論懷孕或生子都相當不容易，演藝圈也紛紛獻上祝福。然而，一名網友卻因此收到長輩的「催產令」，還被問「林志玲都生了，妳什麼時候才有消息？」，讓她相當無奈。

該名網友在PTT發文表示，除夕當天一家團圓吃飯，電視剛好播到林志玲懷孕生子的新聞，沒想到一旁的長輩隨即轉過頭來問話，質問她「林志玲都生了，妳什麼時候才有消息？」，突如其來的「催生預告」令她感到措手不及，只好發文訴苦，哀嘆「林志玲這次真是害慘很多媳婦啊！」

文章一出立刻引發討論，許多媳婦也遇到類似情況，紛紛留言吐苦水，「哈哈哈哈哈，志玲姐姐，害死我了」、「她應該年後再公布」、「還以為這篇是我發的」，不少人也認為林志玲為了懷孕付出了許多努力，無法與之相比擬，「凍卵除了花錢，也很辛苦」、「林志玲有幾億資產，長輩要給嗎？」、「那得39歲先凍卵」。

也有網友提供「神回覆」，不僅可以保全自己，也不會讓長輩失了顏面，「回他們，志玲阿姨47歲才生，我還有二十年」、「林志玲47歲才生，在急什麼？」、「等我46歲再說」，也有鄉民開玩笑稱，「回她『蕭薔還沒嫁啊？』」、「妳也可以回，林志玲都生了妳怎麼沒繼續生啊？」。

其實林志玲過去就多次在媒體面前表示想要有孩子，更曾在社群媒體寫下「不知道小天使是不是在排隊，請趕快報名來我這邊」，一字一句都暴露出當媽的渴望。據《中時新聞網》報導，林志玲曾被媒體拍到進出醫院，疑似接觸試管嬰兒的消息，一向和氣的林志玲更罕見為此動怒，發聲明稿澄清。備孕多年終獲好消息，也讓許多網友獻上祝福、為志玲姊姊打氣。