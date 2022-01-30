第一次做就上手！神人自製烏魚子超快速 比外面賣的還好吃

過年必備年菜「烏魚子」，金黃色的色澤及經日曬後的獨特香氣，讓許多民眾一吃就愛上，不過今年烏魚子價格飆漲，喜愛烏魚子的朋友不妨在家嘗試，參考YouTube頻道「阿貓的日常料理」分享自製烏魚子的簡單作法，讓你不用出門買、第一次做就能輕鬆上手。

首先就是要「開烏魚子」。影片指出，通常專業的攤商都會準備一隻「鈍頭刀」為烏魚開肚，但一般民眾為求方便，可利用廚房剪刀，先將烏魚魚鱗刮除乾淨，保持往上的力氣，小心沿著烏魚肚剪開，慢慢取出魚卵即可。

取出烏魚卵後，拿一根湯匙將表面的血管刮除，接著就可進入關鍵步驟「鹽漬」，將鹽巴均勻撒在烏魚子的表面並抹勻，至於需要多少鹽巴，則可依照個人喜好調節，最後為烏魚子準備一張「紙巾床」，吸收魚卵被鹽析出的血水，靜置一個小時。

一小時後，為烏魚子綁上棉線，並將表面的血水洗掉，再放進冰箱靜置兩個小時乾燥，接著就可準備砧板、書等重物，來壓漬、曬乾烏魚子。為了防止蚊蟲靠近，也可準備一個通風的籠子蓋上蚊帳，將烏魚子放置其中曬太陽，經過一個禮拜等待就完成了。

影片最後試吃時表示，比起市售烏魚子，可能因血管不易清除乾淨，導致表面不夠平整，但是無論整體色澤及口感都相當好，若喜歡烏魚子濕潤口感的朋友，這個春節不妨也可以試試看。