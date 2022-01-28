從頭坐到尾！她愛搭捷運不下車 理由曝光網驚：我不敢

大眾交通工具是不少人通勤的選擇，尤其捷運快速又方便，不過鮮少有人搭捷運不下車，有一名女網友分享自己特殊習慣，她假日喜歡搭著捷運從頭坐到尾，來來回回好幾趟，貼文引起不少人熱烈討論。

原PO在PTT以「有人喜歡來回坐捷運嗎」為題表示，自己喜歡在假日閒閒沒事時候，帶著一本書去搭捷運，然後從捷運頭坐到捷運尾，就這樣來來回回坐了好幾趟，書讀累了就會觀察捷運上的乘客在幹嘛，讓她覺得這樣也蠻有趣的。

不少人無法接受原PO的作法，「以前也就算了，疫情的情況下還是免了」、「不愛，覺得細菌病毒超多」、「不會，坐捷運無法專心看書，看書一定要在安靜的地方，人走來走去無法」、「因為都是通勤在坐，難以放鬆」、「真的是吃飽太閒佔人位子，去圖書館不行嗎？」、「覺得捷運很髒，怎麼會想長時間待在裡面，但覺得觀察人是有趣的」。

但也有人分享類似的經驗，「想嘗試，我會選擇非地下化的路段看風景」、「學生時期暑假會坐文湖線到動物園再坐回來，坐在最前面車廂曬太陽看書蠻舒服的」、「會，淡水信義線路線長，風景變化大」、「小時候木柵線剛開通的時候，媽媽帶我來回坐過」。