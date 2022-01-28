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「出門吸收貝多芬」正妹打卡笑翻眾人 網吐槽：打莫札特疫苗壓驚

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友轉貼他人的貼文，卻發現附註的文字讓人不知所以然。 圖／翻攝自「爆廢公社公開版」
有網友轉貼他人的貼文，卻發現附註的文字讓人不知所以然。 圖／翻攝自「爆廢公社公開版」

出遊拍照打卡可以記錄美景和回憶，是現代人必做的事，但或許是科技太方便，導致不少人用字遣詞容易出錯，成為笑柄。有網友在臉書轉貼他人的貼文，只見幾名年輕男女出遊，但附註文字卻寫著「幾百年沒出門吸收貝多芬了」，讓人看了捧腹大笑。

從這名網友在臉書「爆廢公社公開版」轉貼的貼文看到，一名年輕女子和閨密以及男友一同出遊，還在優美的建築物前拍照，美景當前也讓她有感而發地寫道「幾百年沒出門吸收貝多芬了」，但短短一句話卻讓轉貼的原PO吐槽「讀書很重要」。

貼文也笑翻一票網友，「是芬多精吧」、「貝多芬怎麼吸？」、「這已經不是讀不讀書的問題了」、「原來是貝多芬啊，我以為是芬多精呢」、「整個被影響，倒底是要吸收什麼？」、「外表跟智慧是很難並存的，上天很公平」、「國小老師都在哭泣」。

不少人還搞笑地有樣學樣，「去醫院驗NBA，驗完回家看DNA」、「為防止染疫風險，要出門請記得注射『莫札特』疫苗」、「物以類聚，建議驗一下DHA」、「幾百年嚇死我了，晚上趕緊來預約打But壓壓驚」、「真是的，都不知道現在OREO病毒很嚴重嗎，不帶口罩」、「哈哈，我也很久沒有吃到柴可夫斯雞」。

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