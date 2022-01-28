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彩券行店員曝中獎秘訣 結尾惹眾人爆笑：很派！

聯合新聞網 / 綜合報導
過年期間許多民眾會買刮刮樂試手氣，日前彩券行店員曝「刮刮樂秘訣」。圖／聯合報系資料照片
過年期間許多民眾會買刮刮樂試手氣，日前彩券行店員曝「刮刮樂秘訣」。圖／聯合報系資料照片

農曆春節即將到來，民眾也紛紛到彩券行報到，期盼自己刮出下一個頭獎，網路上也有許多「幸運號碼」、「中獎秘訣」。日前一名家裡開彩券行的網友指出，以他幫忙賣彩券幾十年的資歷，發現「刮刮樂的重大秘密」，不藏私且保證「讓你新年快樂」，貼文曝光後，引發網友熱議。

一名網友在Dcard發文表示，家裡是開彩券行，他十幾年下來幫忙販售彩券，觀察出一個「刮刮樂的重大秘密」，還保證可以讓刮的人「新年大快樂」，那就是「沒有幸運號碼」，原PO直言「你挑了老半天你的幸運號碼還不是烙賽，烙賽這麼多年了，還不信啊！真的不用看很久哪張會中，如果真的看得出來，我就自己先買，都是運氣！」

對此，網友笑稱「笑爆，很派」、「我昨天直接買五張連號，結果五張只中一張200」、「昨天買五張連號，五張全中；今天三張連號，只中一張。真的是運氣問題」、「懶人包：中獎的秘密，就是刮中就會中，刮不中就不中」、「就機率問題啊，玩個刮刮樂這麼累幹嘛」。

有同為彩券行店員的網友表示，「依照個人觀察，通常選越久的越不會中，反而越隨便拿的人越容易中」、「這幾天在彩卷行上班，真的每天覺得客人像失速列車那些喪屍一樣可怕！十賭九輸，你選再久也不會改變你的運氣好嗎？」、「給店員拿最會中」、「客人很愛說店員都知道哪張會中，如果我知道我就自己刮了好嗎」。

彩券行 刮刮樂

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