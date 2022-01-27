怪怪的！她見診所這景象「毛骨悚然」 網看傻：以為是停屍間

毛毛的...你有見過這樣的診所擺設嗎？近日一名女網友發文表示，自己來到一間很不溫暖的診所，讓她一進去就感覺「毛骨悚然」，照片曝光後，立刻引來大批網友熱議。

這名女網友在臉書社團「爆廢公社公開版」PO文表示，來到一間一點都不溫暖的診所，「讓陪診的人毛骨悚然，連病人自己都覺得像是在XXX」。

從照片中可見，診間內空蕩蕩，只有一張病床靠在牆邊，加上病床鋪著白色「棉被」，讓人一眼望過去就覺得格外冷清。

貼文一出，隨即掀起網友討論，紛紛直呼「不知道的以為要助念了」、「好不吉利呀」、「好冰冷的感覺」、「還以為安寧了」、「不好意思，我第一眼看以為是停屍間欸」、「肅然起敬的感覺」。

不過也有網友表示，「老診所」、「傳統的診所，都用磁磚，好清掃永保光亮」、「診所不是都這樣嗎」、「至少環境清潔度不錯」。