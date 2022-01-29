年度事件大回顧 這些產業最受矚目！

【文·Social Lab社群實驗室】

2021年匆匆過去，本年度發生了許多大大小小事件，不論是防疫政策或是東京奧運相關話題，都在本年度掀起一波波熱議，到底哪些話題最受網友熱論？而哪些產業又在本年度最受討論呢？

觀察網友熱議的年度話題，可發現以「疫情」延伸之健康話題最受關注。當五月中旬本土疫情爆發、進入三級警戒，隨後的升降級與微解封的生活型態最受民眾討論，常見網友請益「微解封後要做的事有哪些」，或表示「一定要去看電影」、「好想內用吃火鍋」等；此外，在政府防疫規劃的引導下，許多國民也密切關注「疫苗施打接種政策」的話題，不論是「哪牌疫苗副作用小？」、「老人比較適合哪牌疫苗？」等針對疫苗品牌的接種請益，或是「疫苗施打順序到底是什麼標準？」、「請問如何登記才能儘快施打疫苗？」等對於接種順序的問題，都可見網友在各階段政策底下的熱烈討論情形。

年度十大熱議代表事件。 Social Lab社群實驗室/製圖

而東京奧運的運動盛會也激起民眾對於「中華隊國手」的討論關注，無論是「台灣奧運成績突飛猛進」、「中華隊這次真的太猛！」等討論選手佳績的貼文，或是「盤點郭婞淳的Chanel 耳環」、「小戴身上的飾品」等關注選手私人穿搭或品牌代言的討論，都帶起了東奧的話題熱潮。

在政治話題方面，「四大公投案」及「民代罷免案」被網友稱為「藍綠對決」，也可見政黨間的一來一往也各自引發來自不同陣營支持者的討論。另外，「振興券發放」也成為民眾熱議的政策之一，尤其振興券「綁定與使用」的問題備受關注。

電商聲量逆勢成長居龍頭，餐飲觀光求轉型突破

接著，我們統計各產業的討論聲量，可發現受疫情直接影響的第一線產業，如「電商選購」、「連鎖餐飲」與「觀光旅遊」等產業多受到網友討論。其中「電商網購」是少數受惠於疫情的產業，在居家防疫期間，電商業者利用時事梗圖置入產品資訊，或舉辦抽獎活動、宣傳線上購物節，讓許多網友大讚「真的超幽默…」、「好好笑，不知不覺就全部看完了」，引起迴響。

年度十大熱議代表產業。 Social Lab社群實驗室/製圖

反觀「連鎖餐飲」及「觀光旅遊」則大受疫情打擊，甚至傳出老字號業者因難敵疫情衝擊而面臨倒閉，但也有業者化危機為轉機，像推出「冷凍包」、「防疫便當外帶自取優惠」等策略，成功吸引網友關注並開始討論「疫情期間大家都買什麼冷凍食品」等；而在疫情趨緩後，也有觀光業者推出「放大五倍券」的優惠活動，讓許多民眾大呼「好優惠！悶好久了，剛好可出去玩」等。

回顧2021年，是有歡笑與淚水一年，從五月本土疫情爆發，病毒不斷變種造成突破性感染，台灣曾一度蒙上低迷的緊張氛圍；到七八月全台受到東奧國手屢創佳績的鼓舞，讓全國人民為之沸騰、舉國歡慶，然而，無論是好的、壞的回憶都將與我們共同邁向2022，迎接全新的一年！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》