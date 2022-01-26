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統一發票又沒中！他怨「換雲端發票都槓龜」 網友點出問題

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享，他以前紙張發票偶爾還會中個兩百塊，但自從改用雲端發票後已經半年沒中獎了，網友一看發票張數：「花太少」。 示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
一名網友分享，他以前紙張發票偶爾還會中個兩百塊，但自從改用雲端發票後已經半年沒中獎了，網友一看發票張數：「花太少」。 示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

昨天統一發票開出110年11-12月份中獎號碼，幾家歡樂幾家愁，有網友抱怨他自從換了雲端發票後就再也沒有中獎了，網友秒點出問題。

原PO在PTT發文分享，他以前紙張發票偶爾還會中個兩百塊，但自從改用雲端發票後已經半年沒中獎了，這期發票總共32張，總金額19992元，網友一看發票張數：「花太少」。

網友紛紛留言「張數太少了吧，才30張」、「才二三十張也想中」、「半年也才三期啊，沒中很奇怪嗎」、「花太少」、「沒加開期望值不到1元，至少要200張」、「中獎率不到1%，你一期就20幾張是要中啥」、「我張數是你的兩倍也一張都沒中」、「我131張，也才一張中200而已。」

也有網友分享好消息「剛剛中了拉」、「中過三次特別獎」、「每次都中500的，這次沒中怪怪的」、「我雲端發票上期中七百這期中五百」、「我都大概200-500」、「剛剛中200錢會自動匯到戶頭」、「我用雲端才中，自己對中不了」、「我剛用雲端，上一期500這期800，你太衰」、「我中兩張，一張200一張800，爽啦。」

統一發票

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