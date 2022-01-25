她封台灣為「美食發明家」 眾人大推這一味是最佳美食組合

台灣是出了名的美食寶島，從北到南的獨門佳餚數不勝數。日前一名網友在「Dcard」讚嘆台灣有許多必吃的美食組合，並分享她近期吃的「酸菜配牛肉麵」，大呼「真的太搭」，引起網友熱烈討論。

原PO認為台灣人是美食發明家，擅長將兩樣食物組合成絕配美食，她列舉，「牛肉麵配酸菜」、「水餃配酸辣湯」、「火鍋配沙茶」、「雞排配珍珠奶茶」等道地美食，更強調雞排與珍奶的組合堪稱經典，該網友笑道：「打一打就餓了」，並詢問其他人「覺得哪種才是最強組合？」

網友一致推薦「豆漿配油條」，也有人分享，「講到食物的絕配怎麼少的了東泉辣椒醬」、「鳳梨加披薩」、「吃火鍋我不配沙茶欸，我是白醋加糖，1比1調和，然後再撒辣椒，很酸很好吃」、「牛奶鍋一定要配海鮮啊！」

許多網友認同地表示，「雞排單點，良心不安」、「牛排配玉米濃湯，沒有濃湯就不吃牛排」、「不能理解牛肉麵沒配酸菜，怎麼吃」、「炸臭豆腐配上台式泡菜真的絕配」、「每天吃無聊健康餐的我，看到這篇很難受」。