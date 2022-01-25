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神隊友瞬間變豬隊友 老公用「廚房用具」刷馬桶越刷越髒

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友分享，她與老公一同分工打掃，沒想到老公拿廚房的鋼絲球刷馬桶，越刷越髒。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
女網友分享，她與老公一同分工打掃，沒想到老公拿廚房的鋼絲球刷馬桶，越刷越髒。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

過年大掃除全家動起來，近日有一名女網友分享，她與老公一同分工打掃，沒想到老公拿廚房的鋼絲球刷馬桶，讓她差點崩潰，「房東為了租我們才換新的馬桶。」

原PO在爆怨2公社表示，她最近家裡大掃除，正在整理客廳時，傳來她老公呼救聲，原來是她老公拿廚房的鋼絲球刷馬桶，「我想洗乾淨一點讓妳讚美我一下」，沒想到卻越刷越髒，她急忙求救網友。

網友紛紛留言「外面一層膜都刮除了」、「以後卡垢會超難清」、「釉面一旦被破壞就回不去了」、「笑死！平常不做家事只好多花點錢囉」、「這還用說，趁機換一個喜歡的，我說馬桶」、「沒有打算再換一個馬桶那就換一個老公好了」、「從此老婆不敢讓老公刷馬桶」。

也有網友提出解方「試試硅藻土補牆膏補一補」、「用批土補一補吧」、「只能鍍膜了」、「陶瓷漆，去買一罐來噴」。

網友也感嘆「還好老公有哀號，不然我怕他刷完馬桶，把鋼絲絨放回去繼續洗碗」、「真的是豬隊友，以前我老婆好心勤快的幫我洗機車也是拿菜瓜布幫機車涮透明擋風片，還邊涮邊跟我說，用菜瓜布很好洗耶，超乾淨！我回頭一看，夭壽哦，那一片要3千阿」。

馬桶

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