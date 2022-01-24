過年返鄉怕染疫？ 醫公布「四項防疫指南」建議：公廁不要上

年節將至，許多民眾因疫情打亂了原本的返鄉計畫，也有不少人擔心大規模的人口移動會加速病毒的傳播。胸腔暨重症專科醫師黃軒今提出「四項返鄉防疫建議」，不上公廁、小心餐廳、禁交談飲食並多帶口罩、以及打疫苗，提醒民眾在過年團圓之餘仍兼顧防疫，確保自身安全。

在長途返鄉車程中，民眾大多會有上廁所的需求。黃軒建議，「盡量不要使用公共廁所」，他以去年高雄餐廳群聚案為例，「兩桌確診者互不認識，在同家餐廳但不同包廂用餐，傳染源頭可能是與確診者使用同間廁所。」顯示公共廁所可能是病毒傳播的重點場所。

若情非得已，需使用公廁，應戴好口罩，先確實消毒馬桶以及會觸碰到的地方，且如廁後要蓋上馬桶蓋再沖水。

黃軒解釋，根據研究，即便COVID19 患者的呼吸道樣本採檢為陰性，仍有可能在糞便中採檢出陽性結果，「研究人員針對一般住宅的641個不同的環境採檢，發現如果有COVID19的患者使用廁所，馬桶附近的地點都會被病毒污染。」因此在如廁後應確實洗手、消毒。

此外，黃軒也提醒民眾應注意在外用餐的安全，他更建議要「多帶一個囗罩」在身邊，「因為長途車程，或遇到風雨，你的口罩很快濕了，就失去保護力。」

目前各縣市也持續進行第三劑疫苗施打。黃軒認為接種疫苗非常重要，他補充道：「依新英格蘭醫學期刊（NEJM）的研究報告，如果打了AZ疫苗或BNT疫苗，是可以減少40～50%的家庭傳播的。」