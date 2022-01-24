快訊

納豆傳「腦出血開刀」住進加護病房 最新病況曝光

輔大校長涉挪400萬校產被起訴 校方晚間發聲喊不平

過年返鄉怕染疫？ 醫公布「四項防疫指南」建議：公廁不要上

聯合新聞網 / 綜合報導
醫師建議民眾在春節返鄉期間盡量少用公共廁所，避免染疫風險。聯合報系資料照
醫師建議民眾在春節返鄉期間盡量少用公共廁所，避免染疫風險。聯合報系資料照

年節將至，許多民眾因疫情打亂了原本的返鄉計畫，也有不少人擔心大規模的人口移動會加速病毒的傳播。胸腔暨重症專科醫師黃軒今提出「四項返鄉防疫建議」，不上公廁、小心餐廳、禁交談飲食並多帶口罩、以及打疫苗，提醒民眾在過年團圓之餘仍兼顧防疫，確保自身安全。

在長途返鄉車程中，民眾大多會有上廁所的需求。黃軒建議，「盡量不要使用公共廁所」，他以去年高雄餐廳群聚案為例，「兩桌確診者互不認識，在同家餐廳但不同包廂用餐，傳染源頭可能是與確診者使用同間廁所。」顯示公共廁所可能是病毒傳播的重點場所。

若情非得已，需使用公廁，應戴好口罩，先確實消毒馬桶以及會觸碰到的地方，且如廁後要蓋上馬桶蓋再沖水。

黃軒解釋，根據研究，即便COVID19 患者的呼吸道樣本採檢為陰性，仍有可能在糞便中採檢出陽性結果，「研究人員針對一般住宅的641個不同的環境採檢，發現如果有COVID19的患者使用廁所，馬桶附近的地點都會被病毒污染。」因此在如廁後應確實洗手、消毒。

此外，黃軒也提醒民眾應注意在外用餐的安全，他更建議要「多帶一個囗罩」在身邊，「因為長途車程，或遇到風雨，你的口罩很快濕了，就失去保護力。」

目前各縣市也持續進行第三劑疫苗施打。黃軒認為接種疫苗非常重要，他補充道：「依新英格蘭醫學期刊（NEJM）的研究報告，如果打了AZ疫苗或BNT疫苗，是可以減少40～50%的家庭傳播的。」

疫情 醫師

延伸閱讀

第三劑疫苗選莫德納或BNT？ 醫建議「30歲」做為區分點

他旅居美國批「台灣人防疫太病態」 分享確診經驗：像小感冒

女大生喉嚨痛竟引發敗血症 兩年後仍受「掉髮」後遺症所苦

「母嬰同床」導致視網膜剝離！ 醫：高度近視家長應三思

相關新聞

過年返鄉怕染疫？ 醫公布「四項防疫指南」建議：公廁不要上

年節將至，許多民眾因疫情打亂了原本的返鄉計畫，也有不少人擔心大規模的人口移動會加速病毒的傳播。胸腔暨重症專科醫師黃軒今提出「4項返鄉防疫建議」，提醒民眾在過年團圓之餘仍兼顧防疫，確保自身安全。

影／好夢幻！京都古色雪景後製「時光倒轉」 美如奇蹟魔法

日本近來許多地區大雪紛飛，雖然有時會造成民眾的不便，不過美麗的雪景，多少也增添了一些夢幻的色彩。最近一位日本網友，就分享了一段雪中的京都影片，引起許多網友的迴響。

他尾牙抽中5千元獎品卻喊「我不依」 原因曝光網笑翻

近日各家公司行號都在舉辦尾牙，員工們最期待的活動莫過於「抽獎」，不過日前有一名網友，中了價值5000元的獎品卻喊「我不依」，原來他抽到了千元吹風機，卻無用武之地，因為他無髮可吹。

西堤案擴大+60例 他怒問「為何不三級」網秒答2原因

本土疫情多點爆發，西堤群聚案持續增加確診人數，昨晚桃園亞旭電腦工廠千人採檢，逾60人呈現陽性反應，消息震驚網友，不少人疑惑是否該「禁止內用」，也提問「為什麼這次中央、地方都不想升三級？」對此，網友指出因為在等「學測、過年」結束。

確診移工用餐未預約、掃實聯制 前台大醫曝「這次考驗太大」

本土疫情持續升溫，昨（21日）桃園亞旭電子廠再增60例確診，引發民眾擔憂，對此，前台大感染科醫師林氏璧指出，問題在於案18219、案18220這兩名外籍移工，沒有預約就去餐廳，也沒有掃實聯制，最後林氏璧提醒「已經有4739人死亡，醒醒吧，這不是小感冒。」

本土確診爆增 他好奇：還有人在掃實聯制？

昨（22日）桃園遠雄自貿港區內的亞旭電腦廠擴大篩檢千人，深夜增加60人確診，引發民眾擔憂疫調問題。日前有網友好奇，簡訊實名制還有多少人用？還有網友認為，確診者沒有掃實聯制，導致現在疫情擴散。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。