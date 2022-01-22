本土確診爆增 他好奇：還有人在掃實聯制？

昨（22日）桃園遠雄自貿港區內的亞旭電腦廠擴大篩檢千人，深夜增加60人確診，引發民眾擔憂疫調問題。日前有網友好奇，簡訊實名制還有多少人用？還有網友認為，確診者沒有掃實聯制，導致現在疫情擴散。

一名網友在PTT指出，他到超商發現，許多人都直接繞過實聯制，進入商店採買，因此好奇「實聯制還有多少人在用？」對此，有許多人指出「一直都有掃」、「去餐廳就會被叫去掃了」，但也有人表示「連鎖餐廳會叫客人掃實聯制，超商的話大家都路過了」、「很多人都懶得掃」、「我逛完超商才發現忘記掃，就算了」、「本來沒在掃，看疫情爆成這樣就乖乖掃」。

另一名網友則表示，Omicrom傳染力很強，西堤染疫案不斷延燒，外籍移工沒有掃實聯制也未向餐廳預約，因此疫情持續擴散，網友強調「再不落實實聯制啊！」不過，網友則吐槽「實聯制最好能擋住傳播力」、「就算有實聯制也擋不了」、「上次強制落實的便利商店，一堆店員被打」，但也有網友提醒，「如果不掃實聯制，沒被匡列到又染疫，就會傳染給親朋好友，自己選擇要不要讓親友陷入危險」、「實聯制是方便疫調」。