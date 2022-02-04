人妻不甘寂寞迷上火辣自拍 應要求「胸夾香蕉」PO網討讚

有時看似和樂融融的夫妻，彼此之間可能也有些難以啟齒的小秘密，為了不破壞雙方的和諧，因此都會盡量隱藏。最近日本媒體，就報導了一位人妻難以向老公坦承的往事。

根據日本媒體「All About」報導，一位化名「瑠奈」的妻子，其實私下有著穿情趣內衣，並且分享火辣照的興趣。每當看著網友們按讚，並且留下充滿慾望的內容時，總是讓她感到身心舒暢。

瑠奈沉迷於色情自拍，只是把衣服脫光光，已經不能滿足她的慾望。她甚至還會配合網友的要求，做出如「用胸部夾著香蕉」之類的大尺度動作，並且每次更新時，都很期待網友會有什麼反應。

瑠奈知道若是這件事情曝光，肯定會和老公感情決裂，因此都非常的小心，拍照時也會避免露臉，一些身體上的顯眼特徵也會後置處理掉，所以至今仍然沒被發現。報導指出，由於瑠奈老公忙於公事，通常一個月才能和瑠奈行房一次，或許沒能夠滿足的慾望，就是瑠奈為何尋求刺激的原因。