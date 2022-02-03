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穿毛衣總是一堆毛球？ 找對穿搭、洗衣原則煩惱不再
天氣入冬變冷，為了禦寒，許多人會穿上毛織衣物來保暖。不過毛織衣物有時用久了容易產生毛球，影響穿著感受及美觀。最近日本媒體，就分享了該如何避免讓毛織衣物出現毛球的方法。
根據日本媒體「All About」報導，雖然毛織品的素材各不相同，不過只要和衣物產生摩擦，大多都容易起毛球。可是只穿毛衣，外面不多加外套，又會違背了保暖的本意。因此在外套的選用上，盡可能挑選大一點的尺寸，避免掉因為太過貼身而出現摩擦。
另外，由於衣服會產生靜電，因此在洗滌時，可以用一些衣物柔軟精避開靜電。在丟進洗衣機前，可以先把毛衣從裡面翻過來，並且用洗衣網裝著清洗。如果是非常容易起毛球的材質，則最好用手工清洗。
如果已經起了毛球，用剪眉毛用之類的小型剪刀，會比刀刃較厚的大剪刀好處理。若用的是像刮鬍刀一樣的去毛球刀械，則只要平順滑過毛球就能拿下來。透過這些方法，就能讓喜愛的毛衣保持外觀，更能夠長久穿著。
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