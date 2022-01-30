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年節送禮好困擾？ 熱門送禮選項來了！

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
年節送禮好困擾？ 熱門送禮選項來了！ 圖片來源/unsplash
年節送禮好困擾？ 熱門送禮選項來了！ 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「年節伴手禮」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的十大年節伴手禮網路聲量排行，以及年節八大水果送禮選擇有哪些。

隨著農曆新年即將到來，家家戶戶除了準備開始大掃除、採買年貨之外，也少不了許多送禮場合，「年節伴手禮到底怎麼挑！」成了每年過年前後的一大困擾。究竟哪些禮物才能送到心坎裡呢？

水果禮盒「接受度高」點心類伴手禮絕對不出錯！

觀察網友熱議的年節送禮選擇，可發現「水果」是許多人送禮的熱門選項之一，除了水果本身健康、接受度高外，許多網友也表示「高級水果禮盒真的很體面」、「進口的水果禮盒真的有面子」，大推民眾可考慮水果禮盒作為送禮選項；另外不少人也分享「點心類」的禮物絕對不出錯，像是「蛋糕」、「餅乾」、「堅果」、「蛋捲」等，都是榜上有名的熱門送禮選擇，有網友就表示「家裡小朋友多，收到餅乾禮盒都吃很快」、「家裡長輩很愛堅果系列，腰果、核桃都不錯」，推薦給有送禮需求的民眾作為參考。

Top10年節伴手禮 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
Top10年節伴手禮 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

除此之外，許多人也喜歡以「咖啡」作為送禮選項，並表示除了實用外，保存效期也較長，有網友就分享「收到濾掛咖啡超讚，不然過年家裡食物一堆，收到餅乾、水果根本消化不掉」；另外「烏魚子」、「肉乾」等下酒小點心，讓許多人大推「過年比較常喝酒，收到烏魚子可以配，很棒」，表示十分適合作為年節期間伴手禮。

當季水果送禮好吃又體面 「水果諧音」討個吉利！

接著，我們針對送禮最熱門的「水果」觀察，發現冬天限定的「草莓」、「櫻桃」都十分歡迎，有網友就表示「當季草莓超好吃，送禮很適合」，讓其他民眾紛紛回應「真的！大人小孩都愛」、「草莓真的一下就吃完」，另外也有網友請益「請問大家過年的年節禮盒有在看嗎？最近要送客戶不知道要送什麼」，有民眾就回應「櫻桃禮盒，當季空運來台的最讚！」。

年節水果送禮選擇Top8 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
年節水果送禮選擇Top8 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

除此之外，過年期間民眾也希望能透過「水果諧音」討個吉利，因此，代表「平平安安」的蘋果、「好運旺旺來」的鳳梨、「甜甜蜜蜜」的蜜棗都是熱門選項，有網友就分享「去年叫小孩邊送蘋果，邊講吉祥話，長輩超開心」。

你準備好今年的年節伴手禮了嗎？不妨參考上述的熱門伴手禮，挑選一份合適的禮物，讓你送得體面又貼心！

觀看原文→https://bit.ly/3fH58q4

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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