她生日訂餐順便請外送員喝飲料獲讚賞 店家一舉動超暖心

外送員最怕遇到奧客，如果客人貼心地會給小費或是請喝飲料，都會讓外送員感到窩心。一名女網友日前生日叫外送，還順便請外送員喝飲料，而她也收到訂餐店家給的紙條祝賀，讓她非常開心，不少人都讚許太暖心了。

這名女網友在臉書「外送員的奇聞怪事」寫道，日前叫外送當生日大餐，也順便請外送員喝珍奶，以感謝外送員的辛勞。她說最近叫外送時都會順便點一杯飲料或是一份餐點給外送員，而且計畫持續4天來慰勞。

當她收到餐點時也驚喜發現店家給了一張紙條，上面寫著「感謝妳在生日時還訂購我們春水堂，因為妳說到生日，沒什麼能祝賀妳，就偷偷幫妳飲料升級中杯，祝妳生日快樂喲」，讓原PO看了內心滿滿的感謝。

鄉民們對於原PO和店家的善舉都給予支持，「好人一生平安」、「好暖心的客人」、「備註也太可愛了，是我也會忍不住幫妳升級啦」、「台灣人現在最缺的就是感恩的心了，很棒」、「懂得分享快樂的人一定快樂加倍」、「喜歡這種良善的循環」、「這店家很貼心，也很會作生意」。