不想努力了！朋友租屋「事前功課做足」 只花5年賺到房與妻

台灣房價持續上漲，許多年輕人為了存錢，會選擇先租屋在外，等到存夠了再考慮買房，但日前有位網友分享這段故事，朋友租屋5年後，人生有戲劇化變化，不但變成出租房屋主，也結婚生子，事後還嘲笑原PO「我只花5年就有房，你要貸款20年」，讓他感嘆「人生啊」。

一名網友在臉書「靠北租屋2.0」指出，他的朋友花了4個月時間找房源，為了找房做足功課，租屋5年期間房租不僅逐年遞減，現在房子還登記在他與老婆的名下，事後朋友向原PO承認「全是計畫過的」。

原來他的朋友當時做的「找房功課」，就是四處詢問哪間房東家有「單身女兒」，之後想盡辦法巧遇對方、認識，又不斷攀關係，努力追求女方，後來終於成功，現在不僅結婚娶妻，賺到一間房子，還生下小孩。

事後，原PO常常被朋友嘲笑「我只花5年就有房子，你還要貸款20年」，讓原PO不禁感嘆「人生啊」。

對此，許多網友笑稱「朋友如果追求房東阿姨，可能就不只一間房子了」、「會打拼不如會打算」、「其實如果不挑的話，年紀大一點更好」、「直接追求房東，還不用5年」、「如果有一天他們夫妻吵架，他被老婆趕出去的時候，就是你笑他了」、「你朋友厲害」、「掌握了CP值的極致」。