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南韓人都這樣切芭樂！台灣網友震驚 混血兒揭「日本也是」

聯合新聞網 / 綜合報導
南韓朋友PO芭樂擺盤照片，意外讓台灣網友發現「切法」大不同。 圖擷自Dcard
南韓朋友PO芭樂擺盤照片，意外讓台灣網友發現「切法」大不同。 圖擷自Dcard

芭樂「家常切法」大不同！台灣長輩通常會對半切開，再以水果頭尾為中心軸做散狀切法，不過有台灣網友在社群看到南韓友人曬擺盤照，卻是橫向平行切片，令不少網友驚訝，還有混血兒分享日本媽媽也是和韓國一樣切法。

該台灣網友在「Dcard發文表示，在Instagram看到南韓朋友的限時動態，對方PO芭樂擺盤照片，讓他感到意外，「我整個震驚，有人這樣切的嗎？」

由於飲食文化不同，也有其他台灣朋友向他詢問這件事，南韓朋友則回應「我媽媽都這樣切」，是因為他們都是這樣切蜜瓜，所以芭樂也這樣切，並且喜歡連籽一起吃，稱讚「好吃」。

網友紛紛說「好像菜瓜」、「我都整顆啃，真是太震驚了」、「感覺這樣切比較簡單欸…我以後也要這樣切」，也有人分享「芭樂對切然後把平面朝下，切芭樂才不會滾來滾去」，還有混血兒透露媽媽是日本人「我們家也是這樣切！」，不過偏愛台灣切法的網友指出「芭樂頭會比較甜，如果按照頭切到尾的切法，可以吃到甜度有層次的芭樂」。

Dcard 南韓

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