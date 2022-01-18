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參加前公司尾牙...主管突開口「分擔費用」她傻眼：不是免費？

聯合新聞網 / 綜合報導
網友去吃前公司的尾牙，卻被要求付錢。 圖／ingimage
網友去吃前公司的尾牙，卻被要求付錢。 圖／ingimage

每到年末，上班族最期待的就是尾牙及年終獎金，雖然疫情來勢洶洶，已經有多家公司取消或是改成線上形式舉辦，但還是有些公司決定照常。近日有一名網友分享了自己去吃前公司尾牙的心得，她表示自己受邀出席，卻在散會後被要求付費，「整個超傻眼」。

一名女網友在「爆料公社」發文說，尾牙季到來，雖然離開前公司但私下還是跟以前同事很要好，最近接到了前主管表示分公司要辦小型尾牙，問有沒有意願一起參加，當時原po認為既然是前主管邀約，那他應該就是主辦人，也是付錢的那位。

沒想到吃完後準備各自回家時，前主管突然開口表示今天大家要分攤多少費用，「聽了整個傻眼」，原po認為邀約吃尾牙不應該是人到了就好，不懂為什麼要付錢，但最後她還是付了錢，然後回家後立馬封鎖前主管的line與電話。

此文一出也馬上引起網友熱議，「這個沒事先講，真的會無言」、「太蝦了啦」、「我也以為是要請客耶！那他就不要說什麼尾牙，應該說『聚餐』」、「很糟糕的人，如果需要費用本來就該講清楚，不值得了，直接封鎖他」、「客戶吃尾牙要我一同前去吃完扣貨款，無言」。

尾牙

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