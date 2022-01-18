聽新聞
test
0:00 / 0:00
參加前公司尾牙...主管突開口「分擔費用」她傻眼：不是免費？
每到年末，上班族最期待的就是尾牙及年終獎金，雖然疫情來勢洶洶，已經有多家公司取消或是改成線上形式舉辦，但還是有些公司決定照常。近日有一名網友分享了自己去吃前公司尾牙的心得，她表示自己受邀出席，卻在散會後被要求付費，「整個超傻眼」。
一名女網友在「爆料公社」發文說，尾牙季到來，雖然離開前公司但私下還是跟以前同事很要好，最近接到了前主管表示分公司要辦小型尾牙，問有沒有意願一起參加，當時原po認為既然是前主管邀約，那他應該就是主辦人，也是付錢的那位。
沒想到吃完後準備各自回家時，前主管突然開口表示今天大家要分攤多少費用，「聽了整個傻眼」，原po認為邀約吃尾牙不應該是人到了就好，不懂為什麼要付錢，但最後她還是付了錢，然後回家後立馬封鎖前主管的line與電話。
此文一出也馬上引起網友熱議，「這個沒事先講，真的會無言」、「太蝦了啦」、「我也以為是要請客耶！那他就不要說什麼尾牙，應該說『聚餐』」、「很糟糕的人，如果需要費用本來就該講清楚，不值得了，直接封鎖他」、「客戶吃尾牙要我一同前去吃完扣貨款，無言」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言