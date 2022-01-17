兒子許願吃100個甜甜圈 日爸用「3D列印」幫他夢想成真

新年即將來臨，許多人都會為新的一年許下願望，日本一名小朋友則許願「吃100個甜甜圈」，而他的爸爸不但沒有拒絕要求，還真的為兒子實現願望，製作方法讓不少網友大讚可愛！

日本東京一名網友提及，新年參拜時，兒子許願希望吃上100個甜甜圈，當下讓原PO很訝異，不過，這名爸爸不但沒拒絕，還發揮創意實現兒子的願望。

利用3D立體列印技術，製作一個迷你甜甜圈的模子，然後在麵團上壓出直徑約1.5厘米的迷你甜甜圈。 圖擷自 Twitter

原來，該名爸爸是一位設計師，他利用3D立體列印技術，製作一個迷你甜甜圈的模子，然後在麵團上壓出直徑約1.5厘米的迷你甜甜圈。下鍋炸後，100個迷你甜甜圈就完成了！

這名爸爸也表示，兒子吃的很開心，迷你甜甜圈不僅對健康沒有太大負擔，也能實現兒子的願望。網友們看到後，紛紛留言笑說：「大小很可愛」、「很有創意的爸爸」、「可以申請專利了」、「請問可以特製口味嗎？」、「看起來很美味！這是一個小而可愛的甜甜圈！」