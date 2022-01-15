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萬物齊漲！手搖飲價格也回不去了 網議「忍受底線」：再貴就喝水

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣手搖飲店眾多，但有許多價格高到等於一個便當。 聯合報系資料照／記者侯永全攝影
台灣手搖飲店眾多，但有許多價格高到等於一個便當。 聯合報系資料照／記者侯永全攝影

近來餐飲價格紛紛調漲，讓民眾大喊吃不消，薪水沒漲物價一直漲，都不知道該怎麼生活下去了。其中大家的「小確幸」手搖飲，價格也從平價到可以等於一個便當的錢，網友抱怨巷口的700cc綠茶從原本20元，一路漲到現在35元，「已經買不下去了」，也好奇網友對手搖飲的「忍受底線」是多少，馬上掀起討論潮。

一名網友在PTT八卦版發文表示，本來都自己泡茶包，但偶爾會想買珍珠，自己家巷口的手搖飲店本來一杯700cc的綠茶只賣20元，去年初改25元、年中30元，昨天去買已經漲成35元，加珍珠也改加10元，一杯珍珠綠茶要45元，「我已經買不下去了」，也好奇大家能接受純茶最多賣到多少錢？

此文一出馬上掀起網友熱議，「純茶類最多50」、「茶包才兩塊錢，自己泡一泡好了」、「純茶30，再多都是盤」、「好喝的話，純茶6/70也可以接受」、「現在5、60要喝到不錯的茶還真不易」、「不澀不膩....我的上限是60， 超過的話真的就算了」、「茶類最多25，超過就喝水」、「30已經是極限，再貴就不買了」。

不過也有人說，「我現在都改買超商了」、「自己泡，真的不要買手搖飲很不健康，外面偷加什麼料根本不知道」、「早不想買了」、「最近漲太多，所以盡量都不喝了」、「自己泡，不爽當盤子」、「早都不去飲料店了，自己買茶包」。

針對近日物價齊漲，法務部表示，跨部會物價聯合稽查小組為釐清供應鏈價格漲幅相關疑點，會釐清上、中、下游供應鏈有無不合理漲價，若有發現，找到佐證資料；稽查小組將嚴查速辦，阻斷不合理的哄抬、漲價情事，確保能穩定物價。

手搖飲料 漲價 物價

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