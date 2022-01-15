老人家怕副作用不敢打疫苗 網建議3方法

本土疫情升溫，疫情指揮中心宣布可以施打第三劑疫苗，不少民眾為加強免疫保護力，紛紛預約接種疫苗，但仍有少部分族群擔心不良反應，仍不敢打第一劑疫苗。日前一名網友表示，自家的爺爺奶奶不肯接種疫苗，但Omicron傳染力更高，他很擔心老人家沒有保護力。

一名網友在PTT表示，他家的爺爺奶奶看到新聞報導，被疫苗副作用嚇到，因此不太敢打疫苗，但現在Omicron傳染力更高，他很怕老人家完全沒保護力，會有感染的風險。

對此，許多網友建議「如果不打疫苗，就是戴口罩，少與人在密閉空間接觸」、「老人健檢的報告拿去問家醫科醫生，看適不適合打疫苗」、「他們的選擇就尊重」、「帶老人出門曬曬太陽，吃補品增強抵抗力」。

也有網友認為「風險自己承擔，他們有選擇的自由」、「老人家不想打就不要打，出事就完蛋了」、「說不定疫苗副作用比確診還嚴重」、「各有風險，自由選擇」。