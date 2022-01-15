快訊

楊金龍示警：將於適當時機升息 房市管制尚有調整空間

本土今新增6例！西堤群聚再增3學生、3顧客染疫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老人家怕副作用不敢打疫苗 網建議3方法

聯合新聞網 / 綜合報導
花蓮縣衛生局宣布，於14日、17日開放3個接種站供長者施打疫苗。圖／資料照
花蓮縣衛生局宣布，於14日、17日開放3個接種站供長者施打疫苗。圖／資料照

本土疫情升溫，疫情指揮中心宣布可以施打第三劑疫苗，不少民眾為加強免疫保護力，紛紛預約接種疫苗，但仍有少部分族群擔心不良反應，仍不敢打第一劑疫苗。日前一名網友表示，自家的爺爺奶奶不肯接種疫苗，但Omicron傳染力更高，他很擔心老人家沒有保護力。

一名網友在PTT表示，他家的爺爺奶奶看到新聞報導，被疫苗副作用嚇到，因此不太敢打疫苗，但現在Omicron傳染力更高，他很怕老人家完全沒保護力，會有感染的風險。

對此，許多網友建議「如果不打疫苗，就是戴口罩，少與人在密閉空間接觸」、「老人健檢的報告拿去問家醫科醫生，看適不適合打疫苗」、「他們的選擇就尊重」、「帶老人出門曬曬太陽，吃補品增強抵抗力」。

也有網友認為「風險自己承擔，他們有選擇的自由」、「老人家不想打就不要打，出事就完蛋了」、「說不定疫苗副作用比確診還嚴重」、「各有風險，自由選擇」。

疫苗 疫情 Omicron 新冠肺炎

延伸閱讀

她不解炒西生菜放一下下就變黑 眾人推一最簡單方法

他拿洗碗精清潔馬桶大讚「超好用」 還有狂人當洗衣精用

日月光餐會驚見「肉色高衩」接待人員 網嗨翻：我要去上班！

上班新規定「禁吃早餐、上廁所」？ 網友曝老闆背後動機

相關新聞

老人家怕副作用不敢打疫苗 網建議3方法

本土疫情升溫，疫情指揮中心宣布可以施打第三劑疫苗，不少民眾為加強免疫保護力，紛紛預約接種疫苗，但仍有少部分族群擔心不良反應，仍不敢打第一劑疫苗。日前一名網友表示，自家的爺爺奶奶不肯接種疫苗，但Omicron傳染力更高，他很擔心老人家沒有保護力。

餘溫暖暖包別急著丟 擺衣櫃鞋櫃還能除濕除臭

天氣越來越冷，許多人除了多加件衣物之外，還會使用暖暖包來驅寒。而暖暖包用過之後，經常都是直接進垃圾桶，不免有些可惜。最近日本媒體，就分享了使用過的暖暖包，還能有什麼樣的功能。

《華燈》還有多位「一線明星」將出演？網友嗨翻：最猛華劇

華劇《華燈初上》藉演員優秀的演技、引人入勝的故事線，前兩季播出就受到熱烈討論，第三季也讓戲迷期待，紛紛猜測最後的兇手究竟是誰。不過，卻有網友發現《華燈》維基百科頁面中...

UNIQLO賣台人特別貴？內行揭公式 教你怎麼買「最便宜」

日本時尚品牌UNIQLO進駐台灣多家百貨，成為許多熱愛日本品牌民眾的逛街首選，不過一直以來其商品標價「日幣當台幣賣」的傳聞也讓不少消費者怨被當「盤子」。對此，一名網友則透露自己...

女兒太驕縱「媽送去勞改2周」回來秒變 引網喊：報名表哪領

不少家長會在小孩寒暑假期間安排一些活動，讓他們能體驗學校以外的生活方式，然而最近有一位媽媽分享，自己目前讀國三的女兒實在太驕縱，所以就趁暑假期間把她送去「勞改2個禮拜」，沒想到真的奏效。

吃飯為何「總是剩一口」 網友跳出共鳴：這是一種生存感

父母常教導孩子要珍惜食物，把食物吃光不浪費，但這番話常讓胃口小的人感到壓力，近日就有女網友發文表示，不吃最後一口不是浪費而是真的吃不下「真的吃不進去了，別酸我」便附上自己吃到剩下一小口的漢堡，沒想到引眾多網友共鳴。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。