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UNIQLO賣台人特別貴？內行揭公式 教你怎麼買「最便宜」

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為UNIQLO ATT 4 Fun店。記者曾智緯／攝影
圖為UNIQLO ATT 4 Fun店。記者曾智緯／攝影

日本時尚品牌UNIQLO進駐台灣多家百貨，成為許多熱愛日本品牌民眾的逛街首選，不過一直以來其商品標價「日幣當台幣賣」的傳聞也讓不少消費者怨被當「盤子」。對此，一名網友則透露自己多年的觀察經驗，和大家分享UNIQLO怎麼買「最便宜」。

有網友在PTT八卦板發問，這幾年主要都在NET買服裝居多，主要也是想支持台灣企業，相較之下以前剛來台灣的UNIQLO，常常被說日幣直接當台幣賣，久而久之卻好像還是賣得不錯，店面一間一間開，讓他不禁好奇「UNIQLO真的賣台灣人特別貴嗎？

貼文一出，許多網友比較國外價格，點出如美國、泰國、中國都賣得比台灣貴，也認為賣得比較貴不是沒有原因，「進口要關稅啊」、「其實外國品牌在台經營都是這樣」、「台灣是含稅價，日本還要加稅」、「說日本比較便宜的是不用機票過去買，還是不用運費寄回台灣？」。

對此，一名UNIQLO愛好者則分享自己多年來的比價經驗，透露台日價格公式「台原價>日原價>台小特>日小特>台大特>日大特>台出清特價>日出清特價」，並認為能在日本當地買就在日本買，不過還是要注意同款台灣當下的價格，說不定日本沒特價、台灣大特價，那在日本買就貴了。

不過也有網友不買單，抱怨道「不只賣台灣貴很多，有的連品項都比日本慢出，還有日本賣不好的顏色也推到台灣來賣，好看的顏色台灣沒有、日本有。簡單講日本就是先把好東西留給自己」。

日本 品牌 UNIQLO

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