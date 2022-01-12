快訊

又增1護理師確診Ct16！北市證實「非中興院區」 發病以為疫苗副作用

桃園「蝦皮店到店」有確診者足跡 業者自主停業一天

女兒太驕縱「媽送去勞改2周」回來秒變 引網喊：報名表哪領

聯合新聞網 / 綜合報導
一位媽媽分享，自己目前讀國三的女兒實在太驕縱，所以就趁暑假期間把她送去「勞改2個禮拜」，沒想到真的奏效。 圖／《爆廢公社》
一位媽媽分享，自己目前讀國三的女兒實在太驕縱，所以就趁暑假期間把她送去「勞改2個禮拜」，沒想到真的奏效。 圖／《爆廢公社

不少家長會在小孩寒暑假期間安排一些活動，讓他們能體驗學校以外的生活方式，然而最近有一位媽媽分享，自己目前讀國三的女兒實在太驕縱，所以就趁暑假期間把她送去「勞改2個禮拜」，沒想到真的奏效。

原PO在臉書《爆廢公社》上發文表示，自己看不慣國三的女兒被嬌生慣養，便在去年國三放暑假時，送她到做園藝工程的朋友那「狠操一番」。

「女兒真的大徹大悟了！」原PO分享，女兒在7月大熱天底下連續拔了兩周的草，沒想到女兒之後一返家便對著原PO發誓喊話，「會好好的唸音樂，把小提琴拉好，拔草這樣曬真的太苦了。」對此，原PO也感嘆，這樣的方式才能讓讓孩子快速成長與瞭解賺錢的辛苦。

原PO這樣的教育方式一曝光，便讓女兒同學的爸媽們，也想要原PO在今年暑假再辦一場「拔草營」，甚至自願出工資及午餐費，讓她不禁笑問「現在的小孩到底是有多誇張啊？」

此文一出，引起更多網友紛紛想報名，「請問報名表在哪領取」、「有認識自營商，真的很方便，我家親友都各行各業的老闆。兒子女兒不乖，就叫他們去工作，修車、搬重、端盤子隨你挑」、「養兒育女最高境界」、「兒子應該也要試試看」、「做工這很可以」。

爆廢公社 疫情

延伸閱讀

好市多部隊鍋「紅色醬料」是什麼？ 老饕曝解答：歐洲罐頭大王

一張圖秒看懂何時我能打第三劑 超實用日期對照表快存起來

吃飯為何「總是剩一口」 網友跳出共鳴：這是一種生存感

如何找到人生伴侶？約會專家建議：一次跟多人約會

相關新聞

女兒太驕縱「媽送去勞改2周」回來秒變 引網喊：報名表哪領

不少家長會在小孩寒暑假期間安排一些活動，讓他們能體驗學校以外的生活方式，然而最近有一位媽媽分享，自己目前讀國三的女兒實在太驕縱，所以就趁暑假期間把她送去「勞改2個禮拜」，沒想到真的奏效。

吃飯為何「總是剩一口」 網友跳出共鳴：這是一種生存感

父母常教導孩子要珍惜食物，把食物吃光不浪費，但這番話常讓胃口小的人感到壓力，近日就有女網友發文表示，不吃最後一口不是浪費而是真的吃不下「真的吃不進去了，別酸我」便附上自己吃到剩下一小口的漢堡，沒想到引眾多網友共鳴。

他怨姓「穆」卻被以為姓「楊」 網見名字笑噴：好的楊先生

日前有超商店員分享一件趣事，他透露有一名姓「穆」的客人向他抱怨，到超商取貨經常被誤以為姓「楊」，明明姓穆卻被自動歸類為「楊」，讓他很尷尬又不知所措...

吃麥當勞早餐超盤？ 內行曝「2大優勢」喊：世界級的

速食品牌麥當勞一直深受大小朋友們的喜愛，其餐點提供的樣式也很多元。對此便有一名網友針對麥當勞販賣的「早餐商品」疑惑詢問「選擇麥當勞當早餐會很盤嗎？」

七八年級生慘了！見「可怕斜率」嘆：沒退休金、也沒勞動人口

近年來，台灣少子化的問題越來越嚴重，日前更有網友發出一張「可怕斜率」的數據圖中可見，從2020開始，勞動人口開始急遽的走下坡，等到七、八年級生退休時，台灣人口中位數將在60歲左右，那時不僅沒有退休金，連勞動人口都沒有了，讓他不禁無奈「還會有什麼未來？」

哪些電器花錢買最有感？網友一致認同「1物」：用過就沒困擾

電器的價格不便宜，但配置功能為生活帶來方便。一名網友提及，最推薦除濕機可以除濕，也對樂器的保護卓有成效，並向網友提問「覺得錢花得最有感的電器？」引起網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。