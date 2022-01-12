女兒太驕縱「媽送去勞改2周」回來秒變 引網喊：報名表哪領

不少家長會在小孩寒暑假期間安排一些活動，讓他們能體驗學校以外的生活方式，然而最近有一位媽媽分享，自己目前讀國三的女兒實在太驕縱，所以就趁暑假期間把她送去「勞改2個禮拜」，沒想到真的奏效。

原PO在臉書《爆廢公社》上發文表示，自己看不慣國三的女兒被嬌生慣養，便在去年國三放暑假時，送她到做園藝工程的朋友那「狠操一番」。

「女兒真的大徹大悟了！」原PO分享，女兒在7月大熱天底下連續拔了兩周的草，沒想到女兒之後一返家便對著原PO發誓喊話，「會好好的唸音樂，把小提琴拉好，拔草這樣曬真的太苦了。」對此，原PO也感嘆，這樣的方式才能讓讓孩子快速成長與瞭解賺錢的辛苦。

原PO這樣的教育方式一曝光，便讓女兒同學的爸媽們，也想要原PO在今年暑假再辦一場「拔草營」，甚至自願出工資及午餐費，讓她不禁笑問「現在的小孩到底是有多誇張啊？」

此文一出，引起更多網友紛紛想報名，「請問報名表在哪領取」、「有認識自營商，真的很方便，我家親友都各行各業的老闆。兒子女兒不乖，就叫他們去工作，修車、搬重、端盤子隨你挑」、「養兒育女最高境界」、「兒子應該也要試試看」、「做工這很可以」。