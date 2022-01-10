吃麥當勞早餐超盤？ 內行曝「2大優勢」喊：世界級的

速食品牌麥當勞一直深受大小朋友們的喜愛，其餐點提供的樣式也很多元。對此便有一名網友針對麥當勞販賣的「早餐商品」疑惑詢問「選擇麥當勞當早餐會很盤嗎？」

原PO於PTT八卦板上以「早餐選擇麥當勞當早餐會很盤嗎？」為題分享，自己久違到麥當勞吃早餐，當天點了無敵豬肉滿福堡加蛋和咖啡，但這份餐點卻讓他不滿直呼「這套餐好吃是好吃，但就是貴了點，要八十八塊錢，如果去一般早餐店可以吃更飽，可以選一個總匯三明治加蘿蔔糕」。

「但無敵豬肉滿福堡加蛋真的超好吃的不敢常吃QQ」原PO坦言，因為價錢考量，自己平常不會選擇到買當勞買早餐，因此讓他好奇詢問「那平常選擇麥當勞當早餐會很盤嗎？有沒有八卦啊？」

此文一出，便有不少網友認為「衛生和食材安全」，才是麥當勞最吸引人的關鍵，「材料上首先就差了超大一截，你看他們用的蛋肉衛生安全品管又是世界級，一般早餐店談品管？」、「一般早餐店光是衛生和食材安全就贏不了麥當勞」、「麥當勞根本神物好嗎？方便、價格、食安可以接受」。

然而也有不少人認為，現在物價攀升，麥當勞也變得相對划算，「以前省錢吃麥當勞，現在吃麥當勞省錢，麥當勞可刷卡，還可以積點」、「早上吃個肉醬麵+鮮奶茶也要80啊」、「現在早餐店吃下來比麥當勞還貴耶」、「麥當勞超便宜吧？還能集點，早餐店50的漢堡都只有薄薄一層爛肉了」。