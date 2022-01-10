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毛毯洗久了結毛球 寢具員工教正確洗滌4步驟

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友提及，毛毯洗久了，毛絨都會起球，向網友求救補救或預防的方法，其中只要做好「4個步驟」就可以避免起毛球。 圖擷自爆系知識家
一名網友提及，毛毯洗久了，毛絨都會起球，向網友求救補救或預防的方法，其中只要做好「4個步驟」就可以避免起毛球。 圖擷自爆系知識家

冬天最幸福的事莫過於躺在暖暖的被窩中，而棉被的質感也會影響睡眠品質。一名網友提及，在美式賣場購買了一條毛毯，但洗久了，毛絨都會起球，向網友求救補救或預防的方法，達人回應只要做好「4個步驟」：使用冷水、不要用柔暖精、裝洗衣袋，自然風乾，就可以避免起毛球。

一名網友在臉書社團「爆系知識家」提及，在好市多購買雙色毛毯，但洗久了，毛毯的白色部分就會起球，結成一塊塊。原PO向網友提問，「想請問有辦法救嗎？還是有什麼預防的方式呢？」不少網友同感留言「我的也變這樣了」、「我也是同一款，毛都結團了」、「我的拿去烘乾，結果也毀了」、「這種毛的都這樣」。

不過，曾經在寢具工作的網友則解釋避免毛毯起球的方法：第一，放入洗衣袋；第二，不要添加柔暖精；第三，使用冷水洗滌；最後，要自然陰風乾，不能烘乾，也不要拿去曬太陽，因為聚酯纖維怕高溫，毛會硬掉。

也有網友分享，「只要是毛巾或毯子這種非常會吸水的，都不可以用柔軟精，毯子大多都化學纖維，不可以遇熱不能烘，襪子也是不能用柔軟精會硬掉，下次買新的就知道了」；也有網友提及補救方法，「拋一下洗衣精 拿洗衣刷全部刷開，再陰乾」。

睡眠 高溫

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