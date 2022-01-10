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買菜送蝸牛？他收編後又生超多「小蝸」：感動死了
在市場或超市買菜時，有時蔬菜上會有小蟲，不過有網友近日買菜竟得到2隻蝸牛，他因此開始飼養2隻蝸牛，想不到蝸牛又生下更多隻小蝸牛，他直呼「感動死了」。
有網友在臉書社團爆廢公社二館貼出一張滿是蝸牛的照片，他表示，「我買菜送了兩隻鼻屎大的蝸牛，然後就收編了，沒想到他們倆又生了那麼多小蝸來報答我，嗚嗚嗚感動死了」。文末他也表示「進全聯前要先許願樹蛙，尋找有愛心的認養人，無條件送養」。
其他網友紛紛留言「養大了，買點九層塔辣椒，剛好炒一盤螺肉」、「還以為是真的鼻屎比例尺」、「我以為是耳屎」、「剛好是一公一母嗎」、「原來一出生就有殼」、「蝸牛雄雌同一體」、「我第一次看到那麼小的蝸牛耶」、「明天開始我也要去全聯買菜」。
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