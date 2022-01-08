他離職長榮被笑「沒年終」 秀股票獲利6400萬神打臉

長榮海運（2603）去年年終獎金祭出40個月，不少網友直呼「想進去工作」，但有一名在長榮工作10年的員工剛離職，去年沒有拿到年終獎金，不少同事傳訊息給他，有些人直呼可惜，有些則嘲諷他沒拿到200萬。對此，他曬6400萬的股市獲利，早就財富自由了。

一名網友在PTT表示，先前傳出長榮年終40個月的消息，許多前同事紛紛傳訊息關心他，有人為他感到可惜，因為以他在長榮工作10多年的資歷，應該可以領到200萬元年終獎金，但也有人嘲諷他「為什麼要想不開離職，找到工作了嗎？聽說你在跑外送，為你留下兩滴淚，要不要幫你問公司能否復職？明年來投履歷，現在不用非應屆」。

儘管前同事勸他回歸長榮，但他其實早已財富自由，他指出「我在2020年進入股市，前後總共投入1200萬元，聽從某個網友推薦後，決定ALL in長榮「2020/07至2021 已實現和帳上未實現損益，損益來源99%來自長榮，融資加上現股最多持有長榮大概900張」。

一名網友分享他買長榮股票，大賺6400萬。圖擷自 PTT

從他貼的獲利照片，可看出他未實現跟已實現的損益加總起來，已經賺了6400萬元，第二張他未實現跟已實現的損益也可發現，他賺了超過5700萬元，兩張對帳單加起來，總共有1.2億元。

原PO表示，自從離職後，他就在家顧小孩，負責接送孩子上下學、打掃家裡，有空會送外送打發時間，「在家中地位低落」，常被兒子笑「都靠媽媽工作養家」，不過早就財富自由的他，對長榮的前同事笑稱「離職以後更海闊天空，謝謝同事們認真工作，讓我不缺錢」。

文章曝光後，底下網友驚呼「有勇氣！ALL in發大財」、「太神了」、「不錯了，靠配息抬起頭來過生活」、「50萬翻成6000萬，太扯了吧」、「房貸、信貸、融資，基本能開的全開了」、「真的強，敢這樣ALL IN不是瘋子就是神人」、「你真有勇氣」、「恭喜財富自由，健康以及陪家人的時間無價」。