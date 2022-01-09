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雙北升3級警戒？專家：這情形就可能 社區務必防疫5大重點

日網紅豪擲百萬開箱高價福袋 抽到這張稀有卡「大呼感謝」

聯合新聞網 / 綜合報導
日本網友開箱高價福袋試手氣。圖擷取自youtube
日本網友開箱高價福袋試手氣。圖擷取自youtube

趁著新年節慶，許多商家經常都會推出限量福袋，這些福袋雖然看不到內容物是什麼，但有機會抽到市價高於福袋價格的商品是一大賣點。有許多網紅youtuber，也常會趁這個機會，開箱不同種類的福袋。

根據日本媒體「Real Sound」報導，擁有400萬訂閱的日本人氣youtuber「水溜りボンド」，最近分享一部影片，內容為他們一口氣開箱了咖樂迪、無印良品愛迪達星巴克等等多達七種知名品牌的福袋。

在眾多福袋之中，他們認為，售價11000日圓（約相當於新台幣2623元）的愛迪達福袋，本身就會用一個價值約4000日幣（約相當於新台幣953元）的運動包裝起來，裡頭則放有好幾件價值數千日圓的運動衣物，因此相當划算，幾乎每年都會想要購買。

愛迪達本身當作福袋的包包就價值4000日幣。圖擷取自youtube
愛迪達本身當作福袋的包包就價值4000日幣。圖擷取自youtube

另一位以遊戲實況為主的youtuber「コアラ’s GAME SHOW」，今年則選擇開箱由中古遊戲店「Super Potato」所推出的高價福袋。這福袋雖售價高達100萬日圓（約相當於新台幣23萬8497元），但裡頭裝有價值為35萬日圓（相當於新台幣8萬3474元），號稱是超任主機中最稀有的二手遊戲「レンダリングレンジャー」。另外，還裝有目前缺貨中的跨平台主機「Polymega」、國外限定版本的「GAME＆WATCH超級瑪利歐」等等許多價值數萬日圓的商品。

價值35萬日幣的搶手遊戲片。圖擷取自youtube
價值35萬日幣的搶手遊戲片。圖擷取自youtube

「はんじょうのカードショップ」與「レトルト」這兩位youtuber，則選擇開箱高價位的「寶可夢卡牌」福袋，同樣也抽中不少價值不斐的卡牌。其中後者還抽到價值高達160萬日幣（約相當於新台幣38萬1595元）的「怪力噴火龍」卡牌。這張卡牌其實是張印刷錯誤的卡牌，但正是因此絕版，所以成為蒐藏家間的珍寶。

因誤印而成為珍貴收藏品的寶可夢卡牌。圖擷取自youtube
因誤印而成為珍貴收藏品的寶可夢卡牌。圖擷取自youtube

以遊戲王卡牌為主的youtuber「みさわ」，則一口氣豪擲700萬日幣（約相當於新台幣166萬9480元），購買僅發售一個的遊戲王卡福袋。結果他抽中了價值約250萬日幣（約相當於新台幣59萬6243元）的「青眼白龍」卡牌，加總其他稀有卡牌，推算出福袋價值逼近千萬日幣，讓他花的錢完全回本，讓他不禁直呼「謝謝你，福袋」。

一張就要250萬日幣的遊戲王卡牌。圖擷取自youtube
一張就要250萬日幣的遊戲王卡牌。圖擷取自youtube

日本 愛迪達 福袋 網紅 無印良品 星巴克 寶可夢

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