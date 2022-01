《千萬別抬頭》十大台灣神巧合情節？第一名網友笑：根本取經台灣

Netflix年度電影《千萬別抬頭》(Don't Look Up)劇情以諷刺政治為主軸,雖然外界認為該部電影是在影射美國前總統川普,但劇中也有許多橋段與台灣相似,引發熱烈討論。在這些討論中,還有網友一一指出電影中與台灣相似的情節,包括口號治國、不管重大議題只顧選舉、靠攏財團等等,此外,劇中拯救全球人類的技術,在沒有經過公開審查的情況下就強推硬上,也使網友聯想到去年(2021年)衛福部拒絕公開國產疫苗EUA審查過程,成為該電影網友討論度最高的「神巧合」情節。

電影「拒絕公開審查」情節 國產疫苗EUA爭議成聲量最高「神巧合」

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查(2021/12/24~2022/01/04),電影《千萬別抬頭》在去年底12月24日上線後,快速受到台灣網友討論,但後來因PTT電影板板主以違反板規「討論近期台灣政治」為由,限制許多與該部電影相關的政治討論,造成不少反彈,沒想到卻使得網路聲量進一步飆漲,甚至吸引更多網友好奇,究竟是哪些情節與台灣如此相似?

根據調查統計,網友討論劇中情節與台灣神巧合的部分,第一名是電影中BASH企業提出一項未經公開審查的新技術,來處理即將撞上地球的彗星,人命關天的危機如此草率處理,不少網友馬上聯想到去年衛福部也拒絕公開國產疫苗EUA審查過程,以及反對公開3+11會議紀錄,留言「整部戲根本取經台灣高端事件」、「裡面的高科技公司有像高端啊」、「想到3+11沒有會議記錄」,網路聲量共計5,470筆。

重視選舉大於彗星撞地球!網酸:酒駕修法卡關、大新竹合併拚火速修法

此外,電影中總統對彗星撞地球災難視而不見,甚至因為選舉即將到來決定先擱置一旁,等到民調下降後,才又打算靠積極處理來救民調,也被網友認為神似台灣總是以選舉利益為優先考量的狀況,包括擱置對選情較無幫助的重大社會議題,優先處理其他對選舉有幫助的議題,甚至連每逢選前就開始喊出一些口號也被網友拿出來比較討論,像是「抗中保台」、「撐香港」等口號,成為與台灣神巧合的情節第二名,網路聲量共計4,606筆。

其他像是電影中,總統最後決定聽信BASH大企業的建議,向財團靠攏,也被網友認為就像台灣政治人物不敢得罪財團,與財團沒有利益衝突的法案總是能快速通過,反觀《礦業法》修法進度卻十分緩慢。另外,電影中主角在社群媒體上發起「抬頭看看」(Just Look Up)活動,希望喚起民眾的危機感,卻遭政府發起「千萬別抬頭」(Don't Look Up)反制,也被網友說像是前陣子民間團體和在野黨發起「四個同意」四大公投口號,最終被政府以「四個不同意」聲勢壓下去,有網友留言「Don’t look up = 四個不同意」、「用口號掩蓋議題,根本四個不同意」、「世界怎跟得上台灣,台灣再次領先全球」。

