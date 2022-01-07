《千萬別抬頭》十大台灣神巧合情節？第一名網友笑：根本取經台灣

Netflix年度電影《千萬別抬頭》（Don't Look Up）劇情以諷刺政治為主軸，雖然外界認為該部電影是在影射美國前總統川普，但劇中也有許多橋段與台灣相似，引發熱烈討論。在這些討論中，還有網友一一指出電影中與台灣相似的情節，包括口號治國、不管重大議題只顧選舉、靠攏財團等等，此外，劇中拯救全球人類的技術，在沒有經過公開審查的情況下就強推硬上，也使網友聯想到去年（2021年）衛福部拒絕公開國產疫苗EUA審查過程，成為該電影網友討論度最高的「神巧合」情節。

電影「拒絕公開審查」情節 國產疫苗EUA爭議成聲量最高「神巧合」

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查（2021/12/24~2022/01/04），電影《千萬別抬頭》在去年底12月24日上線後，快速受到台灣網友討論，但後來因PTT電影板板主以違反板規「討論近期台灣政治」為由，限制許多與該部電影相關的政治討論，造成不少反彈，沒想到卻使得網路聲量進一步飆漲，甚至吸引更多網友好奇，究竟是哪些情節與台灣如此相似？

根據調查統計，網友討論劇中情節與台灣神巧合的部分，第一名是電影中BASH企業提出一項未經公開審查的新技術，來處理即將撞上地球的彗星，人命關天的危機如此草率處理，不少網友馬上聯想到去年衛福部也拒絕公開國產疫苗EUA審查過程，以及反對公開3+11會議紀錄，留言「整部戲根本取經台灣高端事件」、「裡面的高科技公司有像高端啊」、「想到3+11沒有會議記錄」，網路聲量共計5,470筆。

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此外，電影中總統對彗星撞地球災難視而不見，甚至因為選舉即將到來決定先擱置一旁，等到民調下降後，才又打算靠積極處理來救民調，也被網友認為神似台灣總是以選舉利益為優先考量的狀況，包括擱置對選情較無幫助的重大社會議題，優先處理其他對選舉有幫助的議題，甚至連每逢選前就開始喊出一些口號也被網友拿出來比較討論，像是「抗中保台」、「撐香港」等口號，成為與台灣神巧合的情節第二名，網路聲量共計4,606筆。

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其他像是電影中，總統最後決定聽信BASH大企業的建議，向財團靠攏，也被網友認為就像台灣政治人物不敢得罪財團，與財團沒有利益衝突的法案總是能快速通過，反觀《礦業法》修法進度卻十分緩慢。另外，電影中主角在社群媒體上發起「抬頭看看」（Just Look Up）活動，希望喚起民眾的危機感，卻遭政府發起「千萬別抬頭」（Don't Look Up）反制，也被網友說像是前陣子民間團體和在野黨發起「四個同意」四大公投口號，最終被政府以「四個不同意」聲勢壓下去，有網友留言「Don’t look up = 四個不同意」、「用口號掩蓋議題，根本四個不同意」、「世界怎跟得上台灣，台灣再次領先全球」。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年12月24日至2021年1月4日。