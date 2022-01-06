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搭計程車「暫停去買東西」表照跳就行？ 引司機出面訴說難處

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣交通十分發達，除了大眾運輸工具外，也有不少人會選擇搭乘計程車。 圖／ingimage
台灣交通十分發達，除了大眾運輸工具外，也有不少人會選擇搭乘計程車。 圖／ingimage

台灣的交通十分發達，除了大眾運輸工具外，也有不少人會選擇搭乘計程車。就有網友發文求教計程車問題，表示自己將搭乘計程車從高雄坐回屏東，途中想暫時停車去藥局購買嬰兒用品，想詢問此舉是否可行。

原PO於臉書社團《爆系知識家》發文表示，自己近期準備帶兩個小孩一起坐計程車，從高鐵左營站坐到屏東，路途中想要請司機暫時停車，讓她下車購買小孩的生活用品，想藉此貼文請教「暫停時是否要請司機繼續跳表，暫停時是否算錢，及事後需要給小費嗎？因為怕當下司機不願意途中在繞去別的地方」。

此文一出，便有許多網友以自身經歷說明，「我坐過一次，停車有繼續算」、「讓表繼續跳啊，停了就要下車了」、「車子停下來時錶還是會跳，錢也照收，並不會因為停下來而不收費，除非司機熄火等…不然照跳不誤」、「表照跳，妳慢慢逛，他會等妳的」。

但有現任司機在留言處解釋，因車子靜態時的跳表費率極低，所以還是要看司機願不願意，「我是司機，基本上只是3、5分鐘OK。但如果你要去逛逛，那就先付車資，你逛好再叫車好了。因為計程車表的怠速計費，是政府設計給等紅燈的計費方式，所以跳得不多，我寧可去載下一組客人」、「停等只是司機給乘客方便，現場可以安全並且不妨礙交通的情況下，停車幾分鐘內，司機大部分應該會給方便，你可以跟司機提出需求，但司機可以拒絕，別聽些不懂的人在亂說。停車計時部份叫做延滯計時，當時增加這部分是為補貼司機因為停等紅燈或塞車時，時速低於5km/h時的油耗與補貼，不是給乘客辦私事用的。如果你需要司機等些時間，可以另行跟司機協商等候時間部份的包車金額。」

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