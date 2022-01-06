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「華燈」太入戲！他PO林森北酒店頂讓 網一看嗨爆：一起當蘇媽媽

聯合新聞網 / 綜合報導
《華燈初上》第二部主視覺。圖／Netflix、百聿數碼提供
《華燈初上》第二部主視覺。圖／Netflix、百聿數碼提供

熱門夯劇《華燈初上》第二季播出後，再度引發討論，該劇以1988年台北林森北路條通文化為背景，講述歡場女子的愛恨情仇，掀起全台追劇潮。對此，近日就有一名網友在租屋社團PO出林森北路酒店的頂讓資訊，意外引起熱議。

該名網友在臉書社團「台北租屋、出租專屬社團」刊登林森北路酒店的頂讓文，只見貼文寫道「格局包括櫃台、三個KTV包廂、五個開放式包廂等其它設備」，月租金為12萬元，若是頂讓則為150萬元。

頂讓文一出，讓不少《華燈初上》劇迷聯想到劇中的羅雨儂（林心如飾）、蘇慶儀（楊謹華飾）合力頂下「光」日式酒店當起媽媽桑。

因此網友紛紛在底下留言歪樓「來一起當蘇媽媽」、「來當媽媽，我可以當蘇媽媽欸」、「大家都是媽媽，都有股份」、「是時候出來創業當媽媽了」、「各位媽媽桑，我不努力了」、「這間風格比較偏Sugar」。

一名網友在租屋社團PO出林森北路酒店的頂讓資訊，意外引起熱議。圖／翻攝自台北租屋、出租專屬社團
一名網友在租屋社團PO出林森北路酒店的頂讓資訊，意外引起熱議。圖／翻攝自台北租屋、出租專屬社團

華燈初上 酒店 KTV

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