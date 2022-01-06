怎麼看都是炒飯！洗衣店見這東西嚇壞他 網友笑：粒粒分明耶

如果碰上有特殊衣物需要烘洗，家裡的洗衣機卻無法提供相關功能時，找尋自助洗衣店處理也是一種方法。不過最近一位日本網友，卻在洗衣店中，看見一個令人費解的衣物，照片分享後引起許多回應。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter網友「sugimido」最近分享一張照片，畫面中可以看到在洗衣店的機器內，有著白色、褐色與黃色交織的物體正在清洗，配色看起來就有如一盤蛋炒飯。

Sugimido表示他一看到這個景象，不禁以為是「是誰用自助洗衣店裡面的洗衣機做炒飯」而有些驚嚇。雖然沒有詳細確認，不過仔細思考，認為裡頭的東西應該是某種毛織物才對，以前也有看過類似造型的圍巾跟披肩。

網友們則紛紛回應「完全就是炒飯啊」、「還比炒飯更像炒飯」、「哪家炒飯製造機正在迴轉加熱吧」、「有乾燥功能，看來能做出粒粒分明的炒飯」、「這真的會嚇到人」、「真的很想問主人『請問這是炒飯嗎』」、「放大看了一下…更像炒飯了」、「真是炒飯的話會弄壞機器的吧」。

還有人拿出計算食物熱量的app，發現這畫面不只被判定為炒飯跟雞蛋雜炊，熱量更顯示為575大卡，表示就算是電腦AI，也都認為這個在洗衣機內的東西確實是炒飯。