炸雞冷掉變難吃？用這幾招加熱 重現美味不流失

許多人愛吃炸雞薯條等速食，不過有時東西吃不完，保存後想要再吃，卻可能不知道該如何加熱才能重現美味。最近就有日本媒體，分享速食回溫的訣竅。

日本媒體「オリーブオイルをひとまわし」近來以肯德基的炸雞舉例，表示炸雞在還熱的時候，若是裝在密封包裝裡，形成的水滴就會帶走美味，因此想要品嚐炸雞，剛出爐還是最理想的時刻。如果真的沒辦法馬上吃完，那就盡量保持通風，讓炸雞儘快降溫，減少水滴的出現。

至於炸雞最適合回溫的方式，則根據器具的不同，方法也不一樣。微波爐來說，可以用500瓦加熱30秒至1分鐘，又或者以1000瓦加熱20到40秒，過程皆不使用保鮮膜。烤箱的話，溫度則設定在180至200，花5至8分的時間加熱即可。

另外，還有使用平底鍋以及蒸煮方式回溫的辦法。使用平底鍋的話，必須先用鋁箔紙包住炸雞，接著用小火慢慢加熱，最後再剝下鋁箔紙，將表皮煎到脆即可。蒸煮的話，則要用保鮮膜徹底包覆住炸雞，並加熱五分鐘左右，去除掉水氣即可食用。