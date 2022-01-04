書店繞一圈找不到韓國瑜新書！網紅老公訴苦 本尊妙送1句話

高雄市前市長韓國瑜近日發表新書「韓先生來敲門」，上市幾天就成為平台銷售冠軍，舉辦新書發表會更是人山人海。網紅「廣告小妹」發文透露，自己的老公也是忠實韓粉，而且還因為在書店找不到書大罵「蔡政府的陰謀」，讓她感嘆地說「韓粉家屬難為」。沒想到貼文引發熱議，韓國瑜更親錄一段話送給廣告小妹的老公。

廣告小妹發文表示，近日老公要幫婆婆買韓國瑜新書，卻在書店遲遲找不到，後來問店員，對方稱書沒有放在架上，因為太暢銷要先收在後面。廣告小妹老公一聽當場愣住，打電話向她訴苦，「我質疑這個說法，有沒有可能是蔡政府的陰謀，故意讓書賣不好，妳說！」

廣告小妹也被老公考倒，「我與天長嘆，韓粉家屬難為，我哪知道啊」，接著在貼文Tag書店小編，要他們解惑「為何要收起老公偶像的書？」

貼文一出引發討論，還釣出韓國瑜粉專小編回應「韓先生感謝您婆婆的支持」，廣告小妹事後也收到一支有聲音的影片，內容是韓國瑜對韓粉的感謝，更搭配上親筆簽名畫面。

廣告小妹透露，韓國瑜在影片中勸老公要聽老婆話，「聽某嘴，大富貴」，讓她笑翻直言「這是大好教育老公的時機」，許多網友也紛紛表示，「韓先生設想周到」、「寵粉耶！」、「想看影片」、「老公會當傳家之寶了」。