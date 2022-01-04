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疫情下生活品質！台灣這項指數奪全球第1 網見房價排行卻哭了

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣在醫療保健指數榮奪第一名。圖／美聯社
台灣在醫療保健指數榮奪第一名。圖／美聯社

新冠肺炎疫情邁入第3年，在變異株Delta和Omicron的肆虐下，歐美各國再度爆發疫情，民眾的日常生活也被防疫措施打亂。近日全球資料庫《Numbeo》公布各國2021年的生活品質排名，台灣名列第35名，更在「醫療健保指數」奪得第1名，消息一出，引發PTT網友熱烈討論。

近日《Numbeo》公布83個國家的生活品質排行榜，前5名都被歐洲國家拿下，分別是瑞士、丹麥、荷蘭、芬蘭、奧地利，而近日飽受變異株Omicron侵擾的美國，則在排第15名。在亞洲部分，日本位居第17名、南韓第42名、中國第65名、越南則是第75名，而台灣排名贏了南韓和中國，排在第35名

除了各國生活品質的綜合數排名外，《Numbeo》也公布其他指數，包括醫療健保指數、安全指數、交通通勤指數和房價收入比等。其中，台灣在醫療健保指數拿下冠軍寶座；在安全指數拿下第2名，僅次於卡達，表現也相當亮眼。

但在其他部分表現仍有待檢討，台灣汙染指數第28、生活成本指數第26、房價收入比還排在第7，這些指數排名越高就代表「表現越差」

消息一出，隨及被人轉貼在PTT上引發討論，許多網友紛紛指出，台灣健保在醫療健保指數加了不少分，「台灣健保真的棒」、「健保一直是台灣的驕傲，會贏不意外」、「贏韓國了」。但也有人看到其他指數表現調侃說道，「房價收入比真的不行欸」、「叫政府來看啊，台灣房價收入比第7...」、「台灣房價收入、交通通勤指數都不行，生活成本也越來越高，排在35算合理」。

健保 新冠肺炎 PTT

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