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農曆新年除水果、禮券外可送什麼禮？ 網友推：這個最實用
虎年來臨，許多人會在農曆新年拜年時，送上賀禮。一名網友提問，每年都會準備禮物給親戚朋友，但今年想送點不一樣的，於是請網友們推薦實用的禮盒，引起討論，其中最實用的為「防疫用品」。
網友在「PTT WomenTalk」提及，每次過年回娘家，都會送禮物給親戚朋友，但不外乎就是食物、現金和禮券。原PO說，送現金和禮券的話，會被說太客氣，親戚也不好意思收下，但今年想送不同的賀禮，最近在煩惱有什麼可以送，向網友提問「大家的過年都是送什麼？有沒有推薦的實用禮盒可以送人的呢？」
不少網友推薦送防疫用品，「口罩」、「一箱衛生紙，有一年我朋友送我整箱衛生紙，超實用」、「我去年抽到全聯一箱衛生紙」、「抑菌生活用品」；也有網友熱心回答，「精緻文創餐具禮盒，碗筷盤子等」、「老虎造型的擺飾品或是存錢筒」、「烏魚子禮盒、橄欖油、高級香菇禮盒」、「無調味堅果禮盒」、「牛軋糖禮盒」、「樂扣的保鮮盒禮盒」、「瘦身茶組合，過年超需要」；其他網友則表示「錢」、「money money」。
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