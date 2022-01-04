飯店Buffet選早餐時段划算嗎？ 老饕：這家有牛排！

飯店自助餐會依照早午晚時段，提供不同價位、款式的菜色。一名網友提及，自己非常喜歡吃早餐，問「有人專攻自助早餐的嗎？」引起老饕討論，表示飯店自助早餐很讚，有的甚至會提供牛排。

一名網友在「PTT EatToDie」提及，自己的食量不大，午餐、晚餐吃一碗麵就夠，但表示十分喜歡吃早餐，在美而美早餐店的話，一個人可以吃到二百到三百元，「早餐各式各樣的麵包我比較有興趣」。原PO說，想在新的一年嘗試吃遍各飯店早餐，向網友提問「有人做過這樣的嘗試嗎？有人專攻自助早餐的嗎？」

不少網友回應「我曾經自己去吃過飯店早餐，真的很爽」、「我也對早餐有興趣」、「美福早餐我也有興趣，訂起來」；有網友真心推薦飯店的早餐自助餐，「天成飯店早餐很棒」、「之前吃過柏麗廳、十二廚，最近美福eztable早餐平日特價600」、「JR東日本早餐有牛排」、「之前去福岡住的飯店，自助吧的早餐超讚」。

也有網友表示，對早餐沒什麼感覺，「還好，反倒對早餐沒啥要求」、「平日沒時間吃早餐buffet，假日要睡到飽」、「早上爬不起來，基本上只有住飯店才有機會吃自助早餐」。