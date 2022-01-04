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法國高中生嘗台灣營養午餐 學生愛上一道菜喊「想跟它結婚」

聯合新聞網 / 綜合報導
學生吃到「炸芋丸」表示想跟它結婚。圖／擷取自影片
學生吃到「炸芋丸」表示想跟它結婚。圖／擷取自影片

台灣人在學生時期都吃過的「營養午餐」，不少人會評價難吃，一位定居在台灣的法國YouTuber「酷」，最近回到法國和當地的台灣廚師合作，讓當地法國學生品嘗台灣營養午餐經典菜色，沒想到獲得了一致好評，還有學生直呼要和食物結婚。

YouTuber「酷」提到第一次到看到台灣學校的營養午餐覺得很神奇，還比法國好吃很多，法國學校的午餐，是以食堂形式供餐，常見的菜色有義大利麵、四季豆、肉丸、牛肉等等，當地的學生都嫌難吃、份量少，甚至上了新聞。

「酷」表示由於他的好朋友在一間高中工作，該高中也有中文課，他想趁此機會將台灣營養午餐介紹給高中生，隨後將他們的反應拍成了影片。酷找來的台灣廚師Terence利用在法國當地能找到的食材，準備的餐點為番茄炒蛋、燙青江菜、滷蛋、炸芋泥球、玉米濃湯以及豆花和愛玉當作甜點，且為了更「原汁原味」的呈現，還特地找來鐵盤來裝。

多數的學生受訪都表示很少吃亞洲料理，學生看到番茄炒蛋的反應是「看起來辣辣的」、「不會很辣吧」，還有人認為裡面有肉，不過大家吃完一致表示喜歡，「比我們學生餐廳好吃」、「我每天都會來這裡吃飯耶」、「晚餐也來這裡」、「我連放假的時候都可以來吃」、「我直接搬進學校住」。

法國學生看到番茄炒蛋的反應是「看起來辣辣的」。圖／擷取自影片
法國學生看到番茄炒蛋的反應是「看起來辣辣的」。圖／擷取自影片

這幾道菜當中最受好評的菜色是「炸芋丸」，也就是台灣人常吃的炸芋泥球，因外表看不出來這麼什麼食物，一開始大部分的人對炸芋丸還感到有些害怕，但品嘗之後有一位男學生讚不絕口「我可以吃這個吃到爆」，還有一位女學生表示，「我要跟這個食物結婚」。

當「酷」告訴他們，像炸芋丸、豆花、愛玉這些甜點，在台灣的營養午餐通常一周只會出現一次，學生們都感到「也太可憐了吧」，還有一位學生吃到愛玉時誇張地表示「可以放世界上所有的甜點在我面前，我就只吃這一個」。

除此之外，幾乎所有學生看到滷蛋時都很害怕，也有人不喜歡中華豆花和青江菜。

另外，「酷」還特別強調，台灣人都以為玉米濃湯是西餐，但事實上，法國沒有玉米濃湯；據了解，麥當勞販售玉米濃湯也是台灣專屬限定。台灣網友看到影片後紛紛留言「玉米濃湯應該可以進口到法國了」、「看完突然很好奇外國同學們對營養午餐霸主三色豆的感想喔」、「同一食譜，不一定會是我們大家平時所吃的台灣味」、「歸功於台灣廚師Terence將菜煮得好吃」、「他們的反應太可愛了」。

學生們對「炸芋丸」讚不絕口。圖／擷取自影片
學生們對「炸芋丸」讚不絕口。圖／擷取自影片

法國 營養午餐 甜點 台灣人 YouTuber

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